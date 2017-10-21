Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Başkan Recep Altepe’nin çevresindeki isimler: Pazartesi günü istifasını açıklayabilir

    Başkan Recep Altepe’nin çevresindeki isimler: Pazartesi günü istifasını açıklayabilir

    Fuat KARS/BURSA (DHA)
    21.10.2017 - 11:14 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifası istenen isimler arasında gösterilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin, yakın çevresine pazartesi günü istifa edeceğini söylediği iddia edildi.

    Bosna Hersek ziyaretini tamamlayan Başkan Altepe, dün yurda dönüşünde gazetecilerin "İstifanız istendi mi?" sorusuna "Benim böyle bir şeyim yok. Görevimiz belli, işimiz belli. İşimize devam ediyoruz. Bursa’ya dönüyorum. İnşallah görev devam edecek. Şu anda açıklanacak bir şey yok. Görevimin başındayım" dedi

    Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, dün gün içersinde hiç bir törene katılmadı. Başkan Recep Altepe’nin yakınlarına pazartesi günü düzenleyeceği bir basın toplantısı ile istifasını duyurmayı düşündüğünü söylediği ileri sürüldü.

    Altepe’ye yakın kaynaklar, şu bilgileri verdi:
    "Kendisi, geçtiğimiz çarşamba günü Başbakan ile görüştü. Sonra yurt dışına gitti. Dönüşte yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını söyledi. Halen görevinin başında olduğunu belirtmek istedi. Kendisi son anda bir gelişme olmazsa pazartesi günü düzenlenecek bir basın toplantısı ile istifasını duyurabileceğini söyledi."

    İstifası beklenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanından ilk açıklamaİstifası beklenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan ilk açıklama

    Etiketler: istifa , Cumhurbaşkanı Erdoğan , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , son dakika , Son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri