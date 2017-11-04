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    Son dakika: Başbakan'dan kaçırılan vatandaşlar için görüşme

    AA
    04.11.2017 - 22:44 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Mustafa Al-Sarraj ile telefonla görüşerek, kaçırılan üç Türk vatandaşının bir an önce kurtarılması beklentisini dile getirdi.

    Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldırım telefonda Al-Sarraj ile Libya'da kaçırılan üç Türk vatandaşının durumunu görüştü.
    Türk vatandaşlarının bir an önce kurtarılması beklentisini ifade eden Yıldırım, bu konuda her türlü yardıma hazır olduklarını belirtti.

    Başbakan Yıldırım, görüşmede ayrıca Libya'nın bölünmüşlüğünün aşılarak, bir an önce istikrara kavuşmasına verilen önemi vurguladı. Yıldırım, Türkiye'nin bu konuda Birlemiş Milletler Genel Kurulu'nda açıklanan yeni yol haritasına destek verdiğini dile getirdi.

    'İMKANLARI SEFERBER ETTİK' 
    Al-Sarraj da Libya makamlarının, kaçırılan üç Türk vatandaşının kurtarılması için tüm imkanları seferber ettiklerini bildirdi.

    Türk vatandaşlarını en kısa sürede kurtarmayı ümit ettiklerini belirten Al-Sarraj, Başbakan Yıldırım'a gelişmelere ilişkin bilgi aktardı.

     

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    Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım , Kaçırılma
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