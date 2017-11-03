Son dakika... Başbakan'dan flaş enflasyon açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan’da Terzi Baba Camii’nde cuma namazını kıldıktan sonra basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

Başbakan Yıldırım, enflasyon oranıyla ilgili sorulan bir soru üzerine, "Enflasyon oranı yüzde 11.9. Bu bizim beklediğimizin üzerinde bir sonuç. Hedefimiz orta vadeli planda önümüzdeki yıldan itibaren bunu tek rakamlı orana düşürmek. Aldığımız önlemler var. Önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Sebeplerini biliyoruz. Sonuç önemli. Bizim beklediğimizin üzerinde bir enflasyon var. Bundan sonra bu oranı daha da aşağıya çekmek. Daha fazla üreteceğiz. Piyasanın ihtiyacı olan nakit ihtiyacını karşılayacağız. Üretim girdi maliyetlerini düşüreceğiz. Hedefimiz enflasyonda tek hane. Bölgesel şartlardan kaynaklanan dalgalanmalar oluyor" dedi.