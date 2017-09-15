Başbakan Yıldırım'dan cenazedeki saldırıyla ilgili ilk açıklama

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

'SORUMLULAR BULUNACAK'

Bu cenazenin defni ile ilgili yaşanan olay, asla ve asla kabul edilemez. Kendini bilmez birkaç kişinin ortaya koyduğu bir provokasyondur. Hemen zaten Valimiz, Bakanımız bize de bilgi vererek devreye girdiler ve meseleyi hallettiler. Ama burada bitmiyor. Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı, gözaltılar var, sorgulamalar var. Tabii ki bu işin sorumluları kimse bulunacak, gereği yapılacak. Burada kimsenin tereddüdü olmasın.

Birliğimizi, kardeşliğimizi bozmaya çalışan tahrik ve provokasyonlara asla ve asla müsamaha gösteremeyiz. Bu dinimizde de kültürümüzde de geleneklerimizde de olmayan bir şey. Umarım başka bir hadise yaşanmaz. Yaşansa bile zerre kadar müsamaha etmemiz mümkün değil. Tekrar ben meftaya rahmet diliyorum.



'YARGININ İŞİDİR'

(Kılıçdaroğlu'nun avukatının gözaltına alınması) Bu, yargının bir işidir. Tabiatıyla dosya içeriği nedir, neyle suçlanıyor, bunu bilmediğimiz için burada daha fazla değerlendirme yapmak doğru olmaz. Ümit ederim, gerekli yasal işlemler sonucu isabetli karar verilmiş olur.

'VAKİT VARKEN BU YANLIŞTAN DÖNÜN'

(IKBY'deki referandum tartışmaları) Türkiye olarak biz burada Sayın Mesut Barzani'ye bir dostça çağrı yapıyoruz. Hala vakit varken bu yanlıştan dönün. Aksi halde tabii ki bölgede zaten büyük sorunlar var, PKK ile DEAŞ ile mücadele var ve yıllardan beri devam eden Suriye'deki iç savaş var. Bütün bunlar devam ederken yeni bir sorun alanı oluşturmak en başta orada yaşayan Kürt kardeşlerimize en büyük zararı verir, en büyük haksızlıktır. Türkiye, Irak'ın toprak bütünlüğünü, anayasasında belirtilen Kürdistan federal yapısını değiştirecek herhangi bir adımın atılmasına karşıdır.