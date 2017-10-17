Başbakan Yıldırım: Ben yaptım oldu yok! Geri verecekler

KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİ

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti grup toplantısında konuştu. Yıldırım, bugün CHP lideri Kılıçdaroğlu ile yapacağı görüşme için, "Kılıçdaroğlu ile memleket meselelerini konuşacağız. Özel gündem yok" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Meclis'te 14.30'da bir araya gelecek.

ESNAFA KREDİ MÜJDESİ

Esnafın 10 yıl vadeyle kredi alabileceğini kaydeden Başbakan Yıldırım, "Emlak vergisi yüzde 50’den fazla olmayacak. Yüzde 500 olur mu? Bu gaddarlıktır. Bunun hesabını verecekler. Ben yaptım oldu yok! Şimdi tıpış tıpış aldıkları paraları geri verecekler" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın sözlerinin satır başları şöyle:

Bugün esnaflarla ilgili yeni bir kararı vatandaşlarımızla paylaşacağız. Bir ülke büyüyecekse bu ancak ve ancak bütün toplum kesimlerinin birlikte hareket etmesi ile birlikte çalışması ile mümkündür. Burada esnafımızla ilgili özel bir paragraf açmak istiyorum.

Bulunduğu iş yerini almak isteyen esnaf 500 bin TL kredi alabilecek.

Esnafın işletme kredisi üst sınırı 150 bin TL’den 200 bin TL’ye çıktı.

Turizm bölgelerinde kiralanan otellerinin kira süresini 49 yıl daha uzatacağız.

Cep telefonu görüşmesinde vergi yüzde 25’ten 7,5’ düşüyor.

Bu sene tasarruf yapacağız. 2018 yılı tasarruf yılı. Tasarrufu önce biz kamudan başlayacağız. Yeni araç alımı yok. Kapattık dükkanı.

Acil konular dışında devlete belediyelere oraya buraya yeni araç alımı yok.

Yüksek silindir hacimli araç kullanımına sınırlama getiriyoruz.

Önce kendimizden tasarrufa başlatacağız. Şaşaa debdebe bitiyor. Varsa herkes normal şartlarda işine gücüne bakacak. Vatandaşın illeriyle daha fazla meşgul olacak.

Kurumlar vergisini 3 yıllığına 18-19-20... Yüzde 20’den 22’ye getiriyoruz geçici olarak.

Bütçe dengeleri bakımından bunu yapıyoruz.

MTV’de yüzde 10’luk bir artış yaptık. Biraz fazlaydı. Vatandaşın ikazı cumhurbaşkanımızın da talimatı çerçevesinde normal bir seviyeye getirdik.

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