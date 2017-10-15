Başbakan Yıldırım'dan Helin Palandöken'in ailesine taziye ziyareti

Başbakan Binali Yıldırım, Pendik'te okul çıkışı uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren 17 yaşındaki Helin Palandöken'in babasına da taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarete Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da eşlik etti.

5 yıl önce eşini de trafik kazasında kaybeden baba Nihat Palandöken, Yıldırım'a sarılarak gözyaşları döktü.

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NDAN BU İSTEKTE BULUNDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bugün baba Nihat Palandöken’i aradı. Aileye başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu "Acınızı paylaşıyoruz. Çok üzgünüz" dedi. Baba Nihat Palandöken’in Kılıçdaroğlu’na "Bu cinayetin peşini bırakmayın, sizden rica ediyorum üstüne gidin. Arkadaşlarınız bizi hiç yalnız bırakmadı ancak bu cinayeti unutturmayın" dediği, Kılıçdaroğlu’nun ise "Konunun takipçisiyiz" karşılığını verdiği öğrenildi.

ÇİÇEK YOLLUYOR, TEHDİT EDİYORDU

Sosyal medya hesabında ‘Gizli bir platonik sapığım var. Sokağa çıkmaya korkuyorum’ diye yazan lise öğrencisi Helin Palandöken’i (17) pompalı tüfekli öldüren, 2 arkadaşını da yaralayan Mustafa Yetgin (21) dün çelik yelekle götürüldüğü mahkemece, “Tasarlayarak adam öldürme” suçundan tutuklandı. Helin'i katleden caninin olay günü teslim aldığı tüfeğin, yurtdışından internet üzerinden sipariş verilerek getirildiği ve ruhsatsız olduğu öğrenildi. İşyeri sahibi "Bize gelip istediği tüfeği söyledi. Bizde bulunmadığını ve internet üzerinden siparişle getirebileceğimizi söyledik. Kabul edince internet üzerinden tüfeği getirdik” dedi. Benzer tüfeklerin internetten 9 takside kadar satın alınabildiği belirtiliyor.