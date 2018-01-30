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Son dakika... Başbakan Yardımcısı Akdağ'dan flaş iflas erteleme açıklaması

Hürriyet Haber
30.01.2018 - 10:00 | Son Güncelleme:

Başbakan Yardımcısı Akdağ, yatırım ortamını iyileştirme reform paketini açıklıyor.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ yatırım ortamının iyileştirilmesi reform paketini açıklıyor.

İşte Akdağ’ın açıklamalarından satırbaşları:

* Şirket kuruluşunda yüzde 25'lik sermaye blokajı şartını kaldırıyoruz, şirketler 24 ay içinde ödemeyi gerçekleştirecek.

* Şirket kuruluşunu 7 işlemden 1 işleme indiriyoruz.

* Tasarı ile kurtarma anlaşması kurumu oluşturuluyor.

* İflas erteleme süreci azami 23 ay olacak.

* En önemli adımı icra iflas süreçlerinde atıyoruz.

* Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik 93 maddeden oluşan reform paketini TBMM'ye sevk edeceğiz.

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Etiketler: son dakika
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