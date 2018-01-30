Son dakika... Başbakan Yardımcısı Akdağ'dan flaş iflas erteleme açıklaması

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ yatırım ortamının iyileştirilmesi reform paketini açıklıyor.
İşte Akdağ’ın açıklamalarından satırbaşları:
* Şirket kuruluşunda yüzde 25'lik sermaye blokajı şartını kaldırıyoruz, şirketler 24 ay içinde ödemeyi gerçekleştirecek.
* Şirket kuruluşunu 7 işlemden 1 işleme indiriyoruz.
* Tasarı ile kurtarma anlaşması kurumu oluşturuluyor.
* İflas erteleme süreci azami 23 ay olacak.
* En önemli adımı icra iflas süreçlerinde atıyoruz.
* Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik 93 maddeden oluşan reform paketini TBMM'ye sevk edeceğiz.
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