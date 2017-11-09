Son dakika! "Başbakan Hariri Suudi Arabistan'da tutuluyor"

Lübnanlı yetkililer hayati tehdit altındayım diyerek istifa eden eski Başbakanı Hariri'nin Suudi Arabistan'da alıkonulduğuna inandıklarını söylediler.

İran lideri Ali Hamaney’in başdanışmanı ve eski İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Velayeti’yi geçen cuma Beyrut’ta kabul etmesinin ardından sürpriz bir şekilde Riyad’a geçen Hariri, burada katıldığı bir televizyon programında başbakanlık görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

İstifa açıklamasında Hizbullah ve İran’ı suçlayan Hariri’nin bu kararı ülke yönetiminde Hizbullah ve Cumhurbaşkanı Mişel Avn ittifakının etkisini kıramamasına bağlanıyor.