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    Son dakika! "Başbakan Hariri Suudi Arabistan'da tutuluyor"

    Hürriyet Haber
    09.11.2017 - 12:16 | Son Güncelleme:

    Reuters haber ajansına konuşan Lübnanlı yetkililer, istifa ettiğini açıklayan Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin Suudi Arabistan'da tutulduğuna inandıklarını söyledi. Arap basınında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın talebi üzerine istifa ettiği yorumu yapılan Hariri'nin ülkesine dönmesine izin verilmediği iddia ediliyor.

    Lübnanlı yetkililer hayati tehdit altındayım diyerek istifa eden eski Başbakanı Hariri'nin Suudi Arabistan'da alıkonulduğuna inandıklarını söylediler.

    İran lideri Ali Hamaney’in başdanışmanı ve eski İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Velayeti’yi geçen cuma Beyrut’ta kabul etmesinin ardından sürpriz bir şekilde Riyad’a geçen Hariri, burada katıldığı bir televizyon programında başbakanlık görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

    İstifa açıklamasında Hizbullah ve İran’ı suçlayan Hariri’nin bu kararı ülke yönetiminde Hizbullah ve Cumhurbaşkanı Mişel Avn ittifakının etkisini kıramamasına bağlanıyor.

    Bütün ülke bu sorunun cevabını arıyorBütün ülke bu sorunun cevabını arıyor

    Etiketler: son dakika , lübnan , haber , saad hariri
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