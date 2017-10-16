Son dakika! Barzani'ye şok üstüne şok...

Bölgeden gelen bilgilere göre, Irak ordusu birliklerinin şehir merkezine girdiği ve buradaki birçok resmi binayı ele geçirdiği öğrenildi. Ele geçirilen binalar arasında Emniyet Binası ile Kerkük Valilik Binasının olduğu bildirildi. Ayrıca Kerkük Valisinin gece saatlerinde Erbil’e gittiği öğrenildi.,

Ordu Kerkük havalimanı ve çok sayıda petrol üssünü de ele geçirdi.

Arafa bölgesinde de şiddetli çatışmaların yaşandığı öğrenildi. Bölgede PKK ile Irak ordusunun çatıştığı kaydedildi. Çatışmanın uzun sürmediği öğrenildi. Kerkük’te Malband adındaki KYB Kerkük Temsilciği binası tamamen boşaltıldı.

TUZHURMATU'NUN TAMAMI ELE GEÇİRİLDİ

Irak ordusunun, Tuzhurmatu’da kontrolü sağladığı belirtildi. Irak ordusunun, Tuzhurmatu’nun Selahaddin iline bağlı Tuzhurmatu ilçesinde kontrolü sağladığı açıklandı. Tuzhurmatu’da dün başlayan Irak ordusu ve peşmerge güçleri arasında yaşanan çatışmalarda kontrolün Irak ordusuna geçtiği belirtildi.

İBADİ ÇAĞRIDA BULUNDU

Irak Başbakanı Haydar İbadi, Peşmerge güçlerine Irak ordusunun kontrolü altında olmaları gerektiği yönünde çağrıda bulundu.

Irak Başbakanı Haydar İbadi, Irak ordusu Erbil-Kerkük ve Süleymaniye-Kerkük yollarının kontrolünü ele geçirmek üzereyken Barzani'ye bağlı Peşmerge güçlerine çağrıda bulundu. İbadi, Peşmerge güçlerinin Irak yönetiminin kontrolü altında olması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan, Irak ordusu, Kerkük Havaalanı’nın kontrolünü ele geçirdi. Ordu, havaalanının yanı sıra petrol kuyuları ve şehrin dış bağlantı yollarının kontrolünü sağladı. Irak ordusu Kerkük’ün güneyinden ilerleyişini sürdürürken, Peşmerge şehrin içine geri çekilmeye başladı.