Son dakika! Barzani'nin bağımsızlık referandumu başladı

Irak'ın Kuzeyinde bağımsız bir Kürt devleti kurmak isteyen Mesut Barzani, Türkiye ve dünya ülkelerinin tüm uyarılarına rağmen referandum konusunda geri adım atmadı. İlk oyun saat 08:00’da atıldığı referandumda, Kuzey Irak ‘bağımsızlığı’ oylanıyor.

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8.00: Oy verme işlemi başladı. Irak'ta halk sandık başında...

8.30: IKBY Başkanı Barzani, dün düzenlediği basın toplantısında sandık başına giderek oy kullanılmasını istemişti. Barzani oyunu kullandı.

9.00: Çok sayıda seçmen Erbil’de bulunan Barzani Namır Okulu’nda oyunu kullandı. Okul çevresinde güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü. Oy vermeye gelen bir kişi de kurban kesti.

TSK'nın sınır ötesi operasyonuna yani Irak topraklarına girebilmesine izin veren tezkere de AKP, CHP, MHP mutabakatıyla uzatıldı. Başbakan Binali Yıldırım ise “Operasyon dahil her seçenek masada” diye Barzani'yi son bir kez daha uyardı.

ABD'DEN UYARI

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği, dün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) bugün “anayasaya aykırı” referandumu düzenlemesi halinde bölgede karışıklık çıkabileceği uyarısında bulundu. Büyükelçiliğin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Irak’taki ABD vatandaşlarını, Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin 25 Eylül’de bağımsızlık referandumunu düzenlemesi halinde çıkabilecek muhtemel karışıklığa karşı uyarıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE, REFERANDUMUN ARDINDAN MGK KARARLARINI DEVREYE SOKACAK

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yapılan tüm uyarılara rağmen dün Barzani’nin açıkladığı gibi bugün bağımsızlık referandumuna giderse, Türkiye geçen cuma günü Milli Güvenlik Kurulu’nda aldığı (MGK) tedbir kararlarını anında devreye sokacak. Ankara önceliği Barzani yönetimine karşı yoğun diplomatik baskı ile ekonomik önlemlere verecek.

BAKANLAR KURULUNUN ALDIĞI KARARLAR NELER?

Hürriyet, MGK sonrası yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ayrıntılarına ulaştı. İki gün önce gerçekleşen Bakanlar Kurulu’nda, Kuzey Irak’ın tüm ihtiyaçlarının yüzde 70’ini Türkiye’den sağladığına dikkat çekildi. Bu nedenle, Türkiye’nin dış ticaretine olumsuz yansıması olsa da Habur Sınır Kapısı’nın kapatılması ve ihracatın durdurulması benimsendi. Aynı şekilde IKYB’den petrol alımı da durdurulacak.

Ankara, ekonomik tedbirlerin İran ve merkezi Bağdat yönetimi tarafından da devreye sokulması için çaba gösterecek. Erdoğan, 4 Ekim’de İran’a yapacağı ziyarette Tahran yönetimine sınır kapılarını kapatıp ticareti durdurmayı önerecek. Ankara’nın ‘üçlü kıskaç’la Barzani’nin halkın taleplerini karşılayamaz duruma düşürülmesini hedeflediği belirtiliyor.

Güvenlik önlemleri kademeli olarak uygulanacak. Türkiye ile Irak arasında sınırların değişmezliğini içeren, aksi durumda müdahale hakkı doğuran 1926 ve 1946 anlaşmaları dünyaya detaylarıyla anlatılacak.

SEÇMENE BU SORU SORULACAK

Seçmenlere "Kürdistan Bölgesi ve Kürdistan Bölgesi dışında kalan Kürt yerleşimlerinin bağımsız bir devlet olmasını istiyor musunuz?" sorusu yöneltilecek. Seçmenlerin önünde ise iki seçenek olacak: "Evet" ve "Hayır".

Soruda 'Kürt yerleşimleri' olarak tanımlanan yerler, Kerkük, Diyala ve Ninova gibi farklı etnik grupların yaşadığı fakat Peşmerge kontrolü altında olan bölgeler.

Seçmenler referandumda oy verme noktalarından olduğu gibi internet üzerinden de oy kullanabilecek.

Seçmenlerin illere göre dağılımı ise şu şekilde:

Erbil: 1 milyon 200 bin,

Süleymaniye: 1 milyon 280 bin,

Kerkük: 750 bin,

Duhok: 800 bin,

Musul Ovası: 750 bin

Diğer yerler: 420 bin.

IRAK BAŞBAKANI İBADİ: REFERANDUM YASADIŞI

Irak'ın başkenti Bağdat'ı son olarak dün ziyaret eden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) heyeti, referandumda ısrarcı olduklarını ve bundan sonra da Bağdat ile diyaloğa devam etmek istediğini duyurdu.

Şii Ulusal Koalisyonu ile referandum konusunda anlaşamadıklarını bildirdi.

Irak Başbakanı Haydar El İbadi, referandumun yasadışı ve anayasaya aykırı olduğunu ifade ediyor. Irak Parlamentosu, referandumun düzenlenmesini reddeden bir karar çıkarmış ve Başbakan İbadi'den Irak'ın toprak bütünlüğünü koruyup ayrılıkçı hareketlerle mücadele etmesi konusunda gerekli tüm tedbirleri almasını istemişti.

Parlamento 14 Eylül'de, referandumun düzenlenmesi gerektiğini savunan Kerkük Valisi'ni görevden aldı.