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    Son dakika... Barzani Türkiye'ye teşekkür etti

    Hürriyet Haber
    13.11.2017 - 13:25 | Son Güncelleme:

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, dün akşam meydana gelen deprem sonrası Türkiye’nin kendileriyle irtibata geçip insani yardımları göndermeye başladığını belirterek, teşekkür etti.

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    Etiketler: son dakika , barzani , mesut barzani
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