Son dakika... Barzani Türkiye'ye teşekkür etti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, dün akşam meydana gelen deprem sonrası Türkiye’nin kendileriyle irtibata geçip insani yardımları göndermeye başladığını belirterek, teşekkür etti.
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