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    Son dakika: Barzani süre verdi... Bağdat'tan IKBY'ye petrol mesajı geldi

    AA
    19.09.2017 - 19:27 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 20:21

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Bağdat yönetiminden iki-üç gün içinde referandumun ertelenmesine karşılık bir teklifin sunulması halinde 25 Eylül'de kutlama yapacaklarını, aksi takdirde referandum için sandık başına gideceklerini söyledi. Irak Petrol Bakanı Cebbar Luaybi ise IKBY ile petrol konusunda askıya alınan sorunları görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

    Barzani, Erbil'in Soran ilçesinde katıldığı "evet" mitingindeki konuşmasında, "Referandumu sadece 'Bakın referandum düzenliyor' diye yapmıyoruz. Referandumdan amacımız, tüm dünyaya bağımsızlık istediğimizi belirtmek içindir." dedi.

    Referandumun ertelenmesi konusuna değinen Barzani, "Her zaman bunu söyledik: Eğer referandumun yerini tutacak bir teklif sunulursa hiç problem değil, ancak referandum gibi bir alternatif yoksa bunun ertelenmesi imkânsızdır." diye konuştu.

    Sorunlarının uluslararası toplumla değil sadece Bağdat'la olduğunun altını çizen Barzani, 25 Eylül referandumunu ertelemenin ancak merkezi yönetimle referanduma denk bir anlaşma yapılmasına bağlı olduğuna dikkati çekti.

    BAĞDAT'A ÇAĞRI

    IKBY Başkanı, "Bağdat ile sorunları çözmemiz lazım. Bu da, şöyle olabilir: Erbil ve Bağdat arasında, referandumun yerini tutacak ikili bir anlaşma yapılıp ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından desteklenir ve yerine getireceğine dair garanti verilirse, o zaman referandumun alternatifi olur. Ancak size gerçeği söylemem gerekirse Bağdat bu konuda istenilen şekilde adım atmış değil." ifadelerini kullandı.

    Barzani, iki-üç gün içinde referandumun ertelenmesine karşılık teklifin sunulması halinde 25 Eylül'de kutlama yapacaklarını, aksi takdirde referandum için sandık başına gideceklerini söyledi.

    Somut garantiler istediklerini dile getiren Barzani, şunları kaydetti:

    "Geçmiş yıllarda çok acı tecrübelerimiz oldu. Sözle verilen garantilere güvenmiyoruz. Teklifin çok iyi bir dille yazılıp hiçbir ihtilafa yer verilmemesi lazım. Bağdat ile diyaloğumuz artık bütçenin gönderilmesi veya filan bakanlığın verilmesi şeklinde değil. Bu süreci geçtik. Bağımsızlık istiyoruz."

    IKBY'YE PETROL MESAJI

    Irak Petrol Bakanı Cebbar Luaybi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile petrol konusunda askıya alınan sorunları görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

    CNBC Arapça televizyon kanalının haberine göre, Luaybi, "Irak'ın mali durumunun daha iyi olması için 1 varil petrol başına 55 ile 60 dolar arasında fiyata ihtiyacı var." dedi.

    Ham petrol üretiminin daha da azaltılmasına karşı olduklarını belirten Luaybi, Erbil ile petrol konusunda askıya alınan sorunları görüşmeye de hazır olduklarını ifade etti.

    Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi Irak, petrol rezervi ve üretiminde dünya genelinde üst sıralarda bulunuyor.

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    Etiketler: bağdat , barzani , süre , referandum
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