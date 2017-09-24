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    Hürriyet >Dünya>Son dakika! Barzani referandum kararını açıkladı

    Son dakika! Barzani referandum kararını açıkladı

    Hürriyet Haber
    24.09.2017 - 15:07 | Son Güncelleme: 24.09.2017 - 18:50

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, referanduma saatler kala canlı yayında yaptığı açıklamada, referandumdan geri dönüş olmadığını açıkladı. IKBY Referandum Yüksek Konseyi ise 25 Eylül (yarın) bağımsızlık referandumunun yapılacağını belirtti. Barzani, Türkiye ile dost olduklarını belirtirken, Türkiye'nin Irak Kürt bölgesine sınırı kapatması durumunda bundan fayda sağlamayacağını öne sürdü. Irak Başbakanı Haydar el İbadi ise Barzani'nin açıklamasının hemen ardından "Referandum sonuçlarını tanımayacağız. Irak'ın birliğini ve vatandaşların güvenliğini korumak için gereken adımları atacağız" dedi.

    Barzani canlı yayında referanduma ilişkin kararını açıkladı. 

    Barzani, IKBY'yi bu kararı almaya Bağdat'ın zorladığını belirtti. Uluslararı kamuoyunun merakla beklediği basın toplantısında konuşan Barzani, referandumun ertelenmeyeceğini belirtti. Barzani, "25 Eylül'de yani yarın, kararımızı vereceğiz" ifadesini kullandı.  

    IKBY Başkanı, "Bağdat Hükümeti, Peşmergeye tek fişek göndermediği gibi maaş ve bütçeyi de kesti. Kürdistan'ı yok sayma retoriğini terk etmediler. Tüm bu sorunların çözümü için çok çalıştık. Ama Bağdat bunu kabul etmedi" ifadesini kullandı.

    BARZANİ: BAĞDAT İLE İYİ KOMŞU OLACAĞIZ

    IKBY Başkanı, "Bundan sonra Bağdat ile olan diyaloğumuz iyi bir komşu olmak esasında olacak" ifadesini kullandı. Barzani, bölgedeki Kürtlerin sadece bağımsızlıkla güvenliklerini sağlayabileceklerini öne sürdü. 

    Irak Başbakanı İbadi: "Referandum sonuçlarını tanımayacağız. Irak'ın birliğini ve vatandaşların güvenliğini korumak için gereken adımları atacağız"

    Barzani "İran ve Türkiye ile dostuz. Onlara dostluk elini uzatıyoruz. İran ve Türkiye dostluğu geri çevirse de biz onlara dostluk elini uzatmaya devam ederiz" ifadesini kullandı. 

    IRAKTAN SERT CEVAP: IRKÇI DEVLETİN KURULMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ

    Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) anayasaya aykırı referandumunun sonuçlarını tanımayacaklarını ve Irak'ta ırkçı devletin kurulmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

    Devlet televizyonu aracılığıyla Irak halkına seslenen İbadi, "Irak, etnik ve mezhep temelli bölünmeyle karşı karşıya bulunuyor. Irak'ta ırkçı devlet kurulmasını reddediyoruz. Emrivaki siyasetini kaba kuvvetle empoze etmek olmaz. Bu, Saddam rejimi gibi başarısızlığa uğrayacak." dedi.

    Referandumun ülkenin ve bölgenin güvenliğini tehlikeye sokacağını ifade eden İbadi, "Referandumu görmezden geleceğiz ve sonuçlarını tanımayacağız. Ülkenin birliğini ve vatandaşların güvenliğini korumak için gerekli adımları atacağız." şeklinde konuştu.

    İRAN HAVA SAHASINI KAPATTI

    Öte yandan, İran'ın, Bağdat'ın talebi üzerine Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) uçuşları durdurduğu açıklandı.

    Yarın IKBY'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumu öncesi verilen kararla ilgili konuşan İran'ın en üst düzey güvenlik birimi sözcüsü Keyvan Hosravi, IKBY'den yapılacak uçuşlara da hava sahalarını kapattıklarını aktardı.

    Husrevi, "İran'dan Süleymaniye ve Erbil kentlerine ve aynı zamanda hava sahanlığımızdan Irak Kürdistan Bölgesine doğru uçuşlar durdurulmuştur. Referandumun yapılması halinde kara sınırları da kapatılacaktır." açıklamasını yaptı.
    Haberde Irak merkezi yönetiminin İran'ın IKBY'ye sınırlarını kapatması talebinde bulunduğu ifadelerine yer verildi.

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, anayasaya aykırı sözde bağımsızlık referandumunun yarın yapılacağını tekrarladı.

    BARZANİ CEPHESİNDEN ERKEN SAATLERDE BENZER BİR AÇIKLAMA GELMİŞTİ

    Ofisinden yapılan açıklamada, Barzani'nin Erbil'in Salahaddin kasabasındaki başkanlık konutunda Birleşmiş Milletler (BM) Irak Temsilcisi Jan Kubis'i kabul ettiği belirtildi. Açıklamada, Barzani ve Kubis'in yarın yapılması planlanan referandumu ele aldıkları ifade edildi.

    Açıklamaya göre, uluslararası toplum ve BM'nin referandumun iptal edilmesi çağrıları hakkında Barzani, Kubis'e, "referandumun demokrasinin en sade hali olduğunu belirterek, halkın kararını verdiğini, bundan geri dönüş olmayacağını ve 25 Eylül'de referandumun sonuçlanacağını" söyledi.

    Barzani ayrıca "Bağdat ile görüşmelere açık olduklarını, kapıların kapatılmadığını, sınır ve diğer meseleleri çatışmadan uzak barışçıl bir ortamda görüşebileceklerini" kaydetti.

    IKBY'DEKİ TARTIŞMALI REFERANDUM KARARI

    IKBY Başkanı Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle bir araya geldikten sonra 25 Eylül'de Kerkük ve diğer tartışmalı bölgeleri de kapsayacak şekilde referandum yapacaklarını duyurmuştu.

    Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, IKBY'nin tek taraflı referandum kararının "anayasaya aykırı" olduğunu belirterek sonucu tanımayacaklarını söylemiş, Irak Federal Mahkemesi de aynı gerekçeyle referandumun geçersiz olduğuna ve durdurulmasına karar vermişti. ABD ise büyük tartışmalara neden olan referandum kararı hakkında "seçilen yolun çok riskli olduğunu" kaydederek kararın ivedi bir şekilde iptal edilmesini istemişti.

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    Etiketler: İran , Kuzey Irak , Irak
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