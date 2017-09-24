Son dakika! Barzani referandum kararını açıkladı

Barzani canlı yayında referanduma ilişkin kararını açıkladı.

Barzani, IKBY'yi bu kararı almaya Bağdat'ın zorladığını belirtti. Uluslararı kamuoyunun merakla beklediği basın toplantısında konuşan Barzani, referandumun ertelenmeyeceğini belirtti. Barzani, "25 Eylül'de yani yarın, kararımızı vereceğiz" ifadesini kullandı.

IKBY Başkanı, "Bağdat Hükümeti, Peşmergeye tek fişek göndermediği gibi maaş ve bütçeyi de kesti. Kürdistan'ı yok sayma retoriğini terk etmediler. Tüm bu sorunların çözümü için çok çalıştık. Ama Bağdat bunu kabul etmedi" ifadesini kullandı.

BARZANİ: BAĞDAT İLE İYİ KOMŞU OLACAĞIZ

IKBY Başkanı, "Bundan sonra Bağdat ile olan diyaloğumuz iyi bir komşu olmak esasında olacak" ifadesini kullandı. Barzani, bölgedeki Kürtlerin sadece bağımsızlıkla güvenliklerini sağlayabileceklerini öne sürdü.

Irak Başbakanı İbadi: "Referandum sonuçlarını tanımayacağız. Irak'ın birliğini ve vatandaşların güvenliğini korumak için gereken adımları atacağız"

Barzani "İran ve Türkiye ile dostuz. Onlara dostluk elini uzatıyoruz. İran ve Türkiye dostluğu geri çevirse de biz onlara dostluk elini uzatmaya devam ederiz" ifadesini kullandı.

IRAKTAN SERT CEVAP: IRKÇI DEVLETİN KURULMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) anayasaya aykırı referandumunun sonuçlarını tanımayacaklarını ve Irak'ta ırkçı devletin kurulmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Devlet televizyonu aracılığıyla Irak halkına seslenen İbadi, "Irak, etnik ve mezhep temelli bölünmeyle karşı karşıya bulunuyor. Irak'ta ırkçı devlet kurulmasını reddediyoruz. Emrivaki siyasetini kaba kuvvetle empoze etmek olmaz. Bu, Saddam rejimi gibi başarısızlığa uğrayacak." dedi.

Referandumun ülkenin ve bölgenin güvenliğini tehlikeye sokacağını ifade eden İbadi, "Referandumu görmezden geleceğiz ve sonuçlarını tanımayacağız. Ülkenin birliğini ve vatandaşların güvenliğini korumak için gerekli adımları atacağız." şeklinde konuştu.

İRAN HAVA SAHASINI KAPATTI

Öte yandan, İran'ın, Bağdat'ın talebi üzerine Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) uçuşları durdurduğu açıklandı.