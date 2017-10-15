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    Son dakika... Barzani cephesinden yeni açıklama! Reddetti...

    Ajanslar
    15.10.2017 - 16:10 | Son Güncelleme:

    Irak Merkezi Hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasında yaşanan Kerkük gerilimi devam ederken Barzani cephesinden son dakika açıklaması geldi... Barzani'nin danışmanı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin tartışmalı referandumun sonuçlarının iptali taleplerini kabul etmediğini duyurdu.

    Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum ve IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) politbüro üyeleriyle Süleymaniye'de gerçekleştirdiği görüşme sona erdi.

    Görüşmeye dair Barzani'nin Başdanışmanı Hemin Hawrami, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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    Hawrami, "Askeri seçeneği reddediyoruz, ama kendimizi savunmaya hazırız. Ne IKYB nede IKDP tarafından Bağdat ile tek taraflı hiçbir müzakere yapılmayacak" dedi.

    "KABUL ETMİYORUZ"

    Barzani'nin danışmanı KDP ve KYB'nin Bağdat'ın diyalogdan önce "referandum sonuçlarının iptal edilmesi" şartını kabul etmediklerini kaydetti.

    Twitter'dan yapılan açıklamada "Bölgedeki mevcut açmaza barışçıl bir çözüm getirmeye hazırız. Askeri seçeneği reddediyoruz ama kendimizi savunmaya hazırız. Ne IKYB nede IKDP tarafından Bağdat ile tek taraflı hiçbir müzakere yapılmayacak. Eğer Bağdat ile herhangi bir müzakere olacaksa tüm Kürdistan taraflarını temsil eden ortak bir delegasyon tarafından yapılacak. IKDP/IKYB referandum sonuçlarını geçersiz sayılması için yapılan tüm talepleri reddeder. Önkoşulları reddeder" denildi. 

    Son dakika... Barzani cephesinden yeni açıklama Reddetti...

    "SINIR KAPILARI KAPATILMADI"

    İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımi, Irak Kürt Bölgesi Yönetimi (IKBY) ile olan sınır kapılarının kapanmadığını belirtti.

    İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (İSNA) konuşan Kasımi, IKBY ile sınır kapılarının kapandığı yönündeki haberlere ilişkin, "Daha önce de yaptığımız açıklama üzere biz, Irak merkezi yönetiminin talebi üzerine hava sahamızı IKBY'ye kapattık. Bunun dışında bildiğim kadarıyla bir gelişme söz konusu olmadı." dedi.

    Pervizhan Sınır Kapısı Müdürü Ali Tevfik yaptığı açıklamada, İran tarafının bu sabah Irak'ın Süleymaniye kentine açılan sınır kapısını kapattığını belitmişti.

    'KISITLAMALAR GETİRİLDİ' İDDİASI

    Ulusal Güvenlik Yüksek Şura sözcüsü Keyvan Husrevi 24 Eylül'de İran hava sahasının IKBY’ye kapandığını duyurmuştu. İran Karayolu Taşımacılık ve Yol Düzenleme Kurumu da 30 Eylül'de IKBY'den veya IKBY'ye yönelik her türlü petrol ürünü taşımacılığının yasaklandığını açıklamıştı.

    Öte yandan, sınır bölgesindeki kaynaklardan alınan bilgilere göre, İran sınır kapılarını kapatmadı, bazı kısıtlamalar getirdi.
    İran'la IKBY arasında Pervizhan, Başmak ve Temerçin sınır kapıları bulunuyor.

    Etiketler: Kuzey Irak
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