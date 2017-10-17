Son dakika! Barzani bozgun sonrası ilk kez konuştu

Erbil merkezli Rudaw'ın haberine göre Barzani, dün Kerkük'te yaşanan hezimetin ardından ilk kez bir yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada IKBY Başkanı Mesud Barzani şu ifadeleri kullandı:

Kürt halkı, barışçıl adımlar atarak hiçbir zaman savaş istemedi. Ancak savaşlara maruz kaldık. Tüm çabalarımız barışçıl bir şekilde amacımıza ulaşmaktı. Öncelikli amacımız her zaman asayiş ve Kürt halkının haklarının savunması oldu. Kerkük’te yaşananlar, Kürdistan’daki bazı siyasi tarafların ve şahısların verdiği kararlardan dolayı yaşandı.”

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