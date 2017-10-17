Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Son dakika! Barzani bozgun sonrası ilk kez konuştu

    Son dakika! Barzani bozgun sonrası ilk kez konuştu

    Hürriyet Haber
    17.10.2017 - 18:10 | Son Güncelleme:

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, “Tarih boyunca Kürt halkının hakları çiğnendi ve zulme maruz kaldılar. Kürt halkı tarihte kendi kimliğini korumak adına katliam ve soykırıma uğradı. Kürt halkı bilsin ki gereken yapılacaktır” dedi. Barzani, Kerkük'te yaşananların bölgedeki bazı siyasi taraf ve şahısların verdiği kararlar nedeniyle gerçekleştiğini söyledi.

    Erbil merkezli Rudaw'ın haberine göre Barzani, dün Kerkük'te yaşanan hezimetin ardından ilk kez bir yazılı açıklama yayımladı.  

    Açıklamada IKBY Başkanı Mesud Barzani şu ifadeleri kullandı:

    Kürt halkı, barışçıl adımlar atarak hiçbir zaman savaş istemedi. Ancak savaşlara maruz kaldık. Tüm çabalarımız barışçıl bir şekilde amacımıza ulaşmaktı. Öncelikli amacımız her zaman asayiş ve Kürt halkının haklarının savunması oldu. Kerkük’te yaşananlar, Kürdistan’daki bazı siyasi tarafların ve şahısların verdiği kararlardan dolayı yaşandı.”

    Ayrıntılar geliyor...

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: son dakika , Irak
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri