SON DAKİKA... Barcelona'da minibüs kalabalığın arasına daldı... 12 ölü ve çok sayıda yaralı var...

Güvenlik kaynakları beyaz bir minibüsün turistik bölgedeki kalabalığın içine daldığını duyurdu. Polis, yaşanan ilk paniğin ardından bölgedeki metro ve tren istasyonları kapattı. İspanya'nın en kalabalık caddelerinden biri olan Las Rambla'daki araçlı saldırının 'Maccabi' isimli bir koşer restoranının dışında gerçekleştiği ifade edildi.

Yerel saatle 17:05 civarında düzenlenen saldırının ardından bölgedekiler koşarak kaçtı. Polis, bölgedeki kişilere 'evinize gidin' uyarısında bulundu.

Saldırgana ait olduğu iddia edilen fotoğraf

Yerel basın, saldırganın mavi çizgili beyaz bir gömlek giyen uzun boylu bir kişi olduğunu yazdı. Daily Mirror gazetesi saldırganın 'en fazla 25 yaşında genç bir kişi olduğunu' duyurdu.

Katalonya Meydanı da yaya girişine kapatılırken, Barcelonalılara kent merkezine gitmemeleri uyarısı yapıldı. Olay yerinin etrafındaki kişilerin çevredeki mağazalara ve cafelere sığındıkları görüldü.

'BAŞKA SALDIRI İHTİMALİ'

Barcelona’daki saldırının görgü tanıklarından Yunus Emre Erbaş, CNN Türk’e verdiği bilgilerde Barcelona yerel basınının ikinci bir minibüs

ihtimalinden bahsettiğini belirtti.

Polis daha sonra saldırıyla ilişkili olarak ikinci bir kamyonetin de Katalonya'nın küçük bir kasabası olan Vic'te ele geçirildiği bildirildi.

TRUMP VE MACRON KINADI

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel Fransa'daki terör saldırısını kınayan açıklamalar yaptı.

Saldırganın kullandığı belirtilen minibüs

Barcelona polisinin çevredekileri bölgeden uzak durmaları konusunda uyardığı belirtildi. Polisin Las Ramblas bulvarı yakınlarındaki metro ve tren istasyonlarının kapatılmasını talep ettiği aktarıldı.

Büyük paniğin yaşandğı bölgedeki taksiler, camlarına 'Taxi S.O.S' yazarak, bölgenin acilen tahliye edilebilmesi için vatandaşları ve turistleri ücretsiz taşıdı.

İspanya Başbakanı Rajoy, olayın ardından yaptığı açıklamada tüm yetkililerle iletişim içinde olduğunu açıkladı.