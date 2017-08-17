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    SON DAKİKA... Barcelona'da minibüs kalabalığın arasına daldı... 12 ölü ve çok sayıda yaralı var...

    Hürriyet Haber
    17 Ağustos 2017 - 18:26Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 23:02

    Barcelona'da terör! İspanya’nın Barcelona şehrinde bir minibüs kalabalığın arasında daldı. İspanyol polisi, kanlı eylemin terör saldırısı olduğunu açıkladı. Katalan hükümeti korkunç saldırıda 12 kişinin öldüğünü 80 kişinin yaralandığını duyurdu. Polis, saldırıyla bağlantılı olarak iki kişiyi gözaltına alırken, bir şüphelinin polisle girdiği çatışma sonucunda öldürüldüğünü duyurdu.

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    • Barcelonada dehşet İlk fotoğraflar...
    • Barcelonada dehşet İlk fotoğraflar...
    • Barcelonada dehşet İlk fotoğraflar...
    • Barcelonada dehşet İlk fotoğraflar...

    Güvenlik kaynakları beyaz bir minibüsün turistik bölgedeki kalabalığın içine daldığını duyurdu. Polis, yaşanan ilk paniğin ardından bölgedeki metro ve tren istasyonları kapattı. İspanya'nın en kalabalık caddelerinden biri olan Las Rambla'daki araçlı saldırının 'Maccabi' isimli bir koşer restoranının dışında gerçekleştiği ifade edildi.

    Yerel saatle 17:05 civarında düzenlenen saldırının ardından bölgedekiler koşarak kaçtı. Polis, bölgedeki kişilere 'evinize gidin' uyarısında bulundu. 

    SON DAKİKA... Barcelonada minibüs kalabalığın arasına daldı... 12 ölü ve çok sayıda yaralı var...

    Saldırgana ait olduğu iddia edilen fotoğraf

    Yerel basın, saldırganın mavi çizgili beyaz bir gömlek giyen uzun boylu bir kişi olduğunu yazdı. Daily Mirror gazetesi saldırganın 'en fazla 25 yaşında genç bir kişi olduğunu' duyurdu. 

    Katalonya Meydanı da yaya girişine kapatılırken, Barcelonalılara kent merkezine gitmemeleri uyarısı yapıldı. Olay yerinin etrafındaki kişilerin çevredeki mağazalara ve cafelere sığındıkları görüldü.

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    SON DAKİKA... Barcelonada minibüs kalabalığın arasına daldı... 12 ölü ve çok sayıda yaralı var...

    'BAŞKA SALDIRI İHTİMALİ'

    Barcelona’daki saldırının görgü tanıklarından Yunus Emre Erbaş, CNN Türk’e verdiği bilgilerde Barcelona yerel basınının ikinci bir minibüs
    ihtimalinden bahsettiğini belirtti. 

    Polis daha sonra saldırıyla ilişkili olarak ikinci bir kamyonetin de Katalonya'nın küçük bir kasabası olan Vic'te ele geçirildiği bildirildi.

    SON DAKİKA... Barcelonada minibüs kalabalığın arasına daldı... 12 ölü ve çok sayıda yaralı var...

    TRUMP VE MACRON KINADI

    ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel Fransa'daki terör saldırısını kınayan açıklamalar yaptı. 

    SON DAKİKA... Barcelonada minibüs kalabalığın arasına daldı... 12 ölü ve çok sayıda yaralı var...

    Saldırganın kullandığı belirtilen minibüs

    Barcelona polisinin çevredekileri bölgeden uzak durmaları konusunda uyardığı belirtildi. Polisin Las Ramblas bulvarı yakınlarındaki metro ve tren istasyonlarının kapatılmasını talep ettiği aktarıldı. 

    Büyük paniğin yaşandğı bölgedeki taksiler, camlarına 'Taxi S.O.S' yazarak, bölgenin acilen tahliye edilebilmesi için vatandaşları ve turistleri ücretsiz taşıdı.

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    İspanya Başbakanı Rajoy, olayın ardından yaptığı açıklamada tüm yetkililerle iletişim içinde olduğunu açıkladı.

    SON DAKİKA... Barcelonada minibüs kalabalığın arasına daldı... 12 ölü ve çok sayıda yaralı var...

    Etiketler: Barcelona , Minibüs , kalabalık , son dakika , haber , son dakika haberleri
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