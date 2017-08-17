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    Barcelona'da ikinci şok... Silahlı kişiler restorana girdi

    Hürriyet Haber
    17 Ağustos 2017 - 18:51Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 19:48

    Barcelona’da bir minibüsün kalabalığın arasına dalmasından sonra iki silahlı kişinin bir restorana girdiği duyuruldu. Terör uzmanı Abdullah Ağar, rehineler bulunan restoranın bir Türk restoranı olduğunu söyledi. AA'nın haberine göre, Resmi Katalan televizyonu silahlı bir saldırganın bir Türk restoranına girdiğini ve kendilerini içeriye kapattıklarını aktardı.

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    • Barcelonada dehşet İlk fotoğraflar...
    • Barcelonada dehşet İlk fotoğraflar...
    • Barcelonada dehşet İlk fotoğraflar...
    • Barcelonada dehşet İlk fotoğraflar...

    El Pais'e konuşan polis kaynaklarına göre, kentin en ünlü alışveriş caddelerinden La Rambla'da yayalara yönelik terör saldırısını gerçekleştiren kişiler, ardından yakınlardaki El Raval semtinde bir bar-restorana daldılar.

    AA'nın haberine göre ise Resmi Katalan televizyonu silahlı birkaç kişinin Las Ramblas'taki Anoras de Estambul isimli bir Türk restoranına girdiğini ve kendilerini içeriye kapattıklarını aktardı.

    CNN Türk'e konuşan Abdullah Ağar bu restoranın bir Türk restoranı olduğunu ve saldırının DEAŞ izleri taşıdığını söyledi.

    Saldırının Türk restoranına yönelik olduğuna yönelik resmi bir açıklama henüz yapılmadı. 

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    Barcelonada ikinci şok... Silahlı kişiler restorana girdi

    İspanyol medyasında, silahlı iki kişinin buradaki müşterileri rehin aldığı ve polislerin mekanı kuşattığı belirtiliyor.

    Bu bölgede bulunanlar Twitter hesaplarından silah sesleri duyduklarını paylaşıyorlar.

    Ayrıntılar geliyor…

    Etiketler: İspanya , Barcelona , saldırı , son dakika
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