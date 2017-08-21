Son dakika... Barcelona canisi yakalandı!

22 yaşındaki Yunus Ebuyakub'un Barcelona'nın batısındaki Subirats bölgesinde yakalandığı belirtildi. Öte yandan İspanyol Cadena radyosu, aynı anlarda intihar yeleği giyen bir kişinin polis tarafından vurulduğunu duyurdu. Saldırganın öldüğüne yönelik iddialar bulunurken, söz konusu kişinin baş şüpheli Yunus Ebuyakub olabileceği belirtiliyor.
Reuters haber ajansı ise Katalan polisinin olayın baş şüphelisi Ebuyakub'un polis tarafından yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.
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