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    Son dakika... Barcelona canisi yakalandı!

    Hürriyet Haber
    21 Ağustos 2017 - 17:43Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 18:45

    Barcelona'da 17 Ağustos'ta kalabalığın üzerine aracı sürerek 14 kişiyi öldüren saldırıyı gerçekleştiren saldırganın yakalandığı öne sürüldü. Olayın baş şüphelisinin isminin Yunus Ebuyakub olduğu açıklanmış, söz konusu kişi için Avrupa genelinde arama çalışmaları başlatılmıştı.

    22 yaşındaki Yunus Ebuyakub'un Barcelona'nın batısındaki Subirats bölgesinde yakalandığı belirtildi. Öte yandan İspanyol Cadena radyosu, aynı anlarda intihar yeleği giyen bir kişinin polis tarafından vurulduğunu duyurdu. Saldırganın öldüğüne yönelik iddialar bulunurken, söz konusu kişinin baş şüpheli Yunus Ebuyakub olabileceği belirtiliyor.  

    Reuters haber ajansı ise Katalan polisinin olayın baş şüphelisi Ebuyakub'un polis tarafından yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. 

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    Etiketler: ispanya , Barcelona , Saldırılar , son dakika , haber
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