Son dakika... Bank Asya'nın 68 hissedarına operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde,

Asya Katılım Bankası A.Ş’nin yönetim organlarını belirlemede, ticari ve idari karar almada yetki ve oy hakkı bulunan A Grubu hissedarlarından olan 68 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.

İstanbul merkezli 9 ilde yürütülen operasyonda gözaltı ve adreslerdeki arama işlemleri devam ediyor.

Şüpheli iki kişinin ise şahsın yurt dışında bulundukları tespit edildi.



İFLASINA KARAR VERİLMİŞTİ

TMSF bünyesindeki Bank Asya hakkında geçen yıl iflas kararı verilmişti. Tasfiye halindeki bankanın yüzde 4,89'u Ortadoğu Tekstil'e, yüzde 3,85'i Forum İnşaat'a, yüzde 3,11'i Osman Can Pehlivan'a, yüzde 2,7 Sürat Basım A.Ş.'ye, yüzde 2,26'sı BJ Tekstil'e, yüzde 28,32'si ise diğer ortaklara aitti. Bankanın yüzde 54,8 hissesi ise halka açıktı.

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