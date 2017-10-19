Son dakika... Balıkesir Belediye Başkanı'ndan istifa sinyali

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, Balıkesir'de bir temel atma töreninde konuştu.

"VEFA DA VAR VEDA DA VAR"

Uğur şunları söyledi:

Koltuğa tutunmak, koltuğu bırakmamak, mevki ve makam için fidanları dikmiyoruz. Bu işin içinde vefa da var veda da var. Allah'tan Balıkesir için hayırlısını niyaz etmesini nasip ediyorum.

Elimizden gelen gayretle 3.5 yıldır çalışıyoruz. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi 150 dönüm birinci etap alanlarla geliyor, ikinci etabın temelini atıyoruz. AvluBalıkesir, Balıkesir'in merkezi olacak.

Ticari alanların, sinemaların olduğu, insanların nefes alacağı yeni bir mekan. İnşallah birazdan temelini atacağız. Yine Çayderesi'nin karşı tarafındaki alan oradaki kentsel dönüşüm hızlı bir şekilde devam ediyor. Öyle bir kentsel dönüşüm yapıyoruz ki kimse itiraz etmeden, herkes rızasıyla oluyor. Çünkü Balıkesir biliyor ki Balıkesir gelişiyor. Onlar da diyor ki başkan sağolasın.

Fakat son günlerde şahsımla ilgili bir çok söylentiler, ifadeler devam ediyor. Ben bu konuda şunları söylemek istiyorum; eşyanın ömrü var, makamın ömrü var, dünya fani, bu dünya imtihan yeri. Bizler imtihandayız, her işte hayır vardır diyoruz. Ne için yaşıyoruz? Ne için çabalıyoruz? Şu fani dünyada imtihanı kazanmak, bu kubbede bir hoş seda bırakmak. Ne mutlu bu kubbede hoş seda bırakanlara.

Ömrümüzün ne kadar olduğunu cenabı Allah bilir. Ama bize ilahi tavsiye diyor ki; kıyamet koparken elinde fidan varsa onu dik. Şimdi herkes, biz de Balıkesir olacak yaptığımız bu işler, belediyede, devlette süreklilik var, insanlarımız hizmet bekliyor. Biz hizmetlerimizi aksatamayız, varız veya yokuz. Kıyametimiz koparılırken biz fidan dikiyoruz. Koltuğu bırakmamak için fidanları dikmemezlik yapmıyoruz. Dün yanan bir caminin açılışını yaptık. Bir de iradei külliye var, bütün kainatı kontrol altında tutan. En son iradei külliye ne derse o olur. Bu işin içerisinde vefa da var veda da var. Cenab-ı Allah şahsım için hayırlısını niyaz etmesini istiyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.