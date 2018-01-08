Son dakika... Bakanlar Kurulu OHAL ile ilgili kararını açıkladı

2018’in ilk Bakanlar Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapıldı. Bakanlar Kurulu'nun gündeminde OHAL'in süresinin uzatılıp uzatılmayacağı, KHK'lar, yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadele, Avrupa Birliği vardı. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, OHAL'in bir defa daha uzatılacağını ifade etti.

Bozdağ'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

MYO MEZUNLARINA KISA DÖNEM ASKERLİK İDDİASI

"Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın bir ifadesi böyle bir algıya yol açtı. Esasında okunduğu vakit Sayın Bakanımızın böyle bir değerlendirmesi yok. Yapılan şey bu konuda iş dünyasından bazı taleplerin dile getirildiği… Hükümetimizin gündeminde böyle bir gündem yoktur. Hiç kimsenin böyle bir beklenti içine girmemesi gerekir.

BAHÇELİ’NİN '2019’DA ERDOĞAN’I DESTEKLEYECEĞİZ' AÇIKLAMASI

Sayın Bahçeli bugün bir değerlendirme yaptı. Ben de toplantıyı takip ettim TV’lerden. Sayın Bahçeli saygın bir lider. İkili oynamayan birisi. Neyse o. Sabahki açıklamaları çok net açıklamalar. MHP’nin cumhurbaşkanı adayı çıkartmayacağını açıkça ifade etti. Bu, MHP’nin kendi kararıdır. Biz buna saygı duyarız.

Sayın Cumhurbaşkanımızın 2019 adaylığında destekleme konusunda açıklaması bizim açımızdan memnuniyet vericidir. AK Parti’nin cumhurbaşkanı adayı malum Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendidir.

2019 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayımıza destek verecek olması ve bunu bugünden açıklaması memnuniyet verici bir durumdur. Önümüzdeki günlerde ittifak ile ilgili neler olacak göreceğiz.

YUNANİSTAN’A SIĞINAN DARBECİ HAKKINDA YENİ KARAR

Yunanistan'dan 8 darbecinin ivedilikle iadesini beklediğimizi bir kez daha ifade etmek isteriz.

ÇİPRAS’IN KEÇİ ADASI’NDA HAÇ ATMA TÖRENİNİ KATILMASI

Türkiye ve Yunanistan komşu iki ülke. Halklarımız ve devletlerimiz arasında yakın ilişkiler var. Ancak iki ülke arasında çözüme kavuşturulmamış sorunlar üzerinden iç politikada rant elde etmek isteyenler var. Ege ve başka konuşlarda ciddi sorunlar var. Bunların kapsamlı çözümünün diyalog olduğuna biz Türkiye olarak inanıyoruz.

Bu noktada çalışmalarımıza devam ediyoruz. İki ülkenin sınırları açısından hükümetlerimiz döneminde herhangi bir değişiklik olmamıştır olması da söz konusu değildir. Ege’de veya başka bir yerde bir değişikliğe izin vermeyiz. Kimse böyle bir düşünceye kapılmasın.

Herhangi bir değişiklik yoktur bundan sonra da olmayacaktır. CHP bu konuyu adalar üzerinden tartışmayı epeydir iç politika malzemesi haine getirdi. Bu konu iç politika malzemesi haline getirilecek bir meselle değildir.

GÖREVE İADELER İÇİN KHK ÇIKACAK MI?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 11 bin 480 kişi hakkında açıklama yaptı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanımızı ve Başbakanımız bu uygulamayla ByLock’a yönlendirilmiş kişiler hakkında eğer bunlardan kamudan ihraçlar varsa bunların KHK ile görevlerine iadesi konusunda talimatları oldu.



Bunun üzerine çalışmalar başlatıldı ve tek tek bunlar incelendi. Tabi bu kişilerin tamamı kamu görevlisi değil. Bir kısmı atılmış, kamu görevlisi olanlardan bir kısmı da atılmamış görevine devam ediyor.

Kamu görevinde atılmış olanlar 2 bin 138 kişi. Bunlarla ilgili olarak, ilgili bakanlıklar ve diğer kurumlar, sırf bu tuzak nedeniyle, ByLock’a yönlendirilmiş olup sadece ByLock kullanıcısı gibi göründüğü için görevinden uzaklaştırılmış olanların iadesi yapılacaktır.

ByLock dışında başka bir gerekçe yoksa bunların iadesi yapılacaktır. 2 kurumumuz kaldı. O iki kurumda çalışmalarını tamamladığında biz KHK’yı çıkartacağız.

HAKAN ATİLLA’NIN ABD’DE SUÇLU BULUNMASI

Bu dava FETÖ, CIA, FBI ve ABD'deki bazı yargı görevlilerinin işbirliğiyle 17-25 Aralık sürecinde Türkiye'de başarılamayanı, ABD yargısı eliyle başarma teşebbüsüdür.

İTTİFAK DÜZENLEMESİ VE UYUM YASALARI NE ZAMAN GÖRÜŞÜLECEK

Siyasi partiler yasasının Mart’tan önce parlamentodan çıkarılmasını bekliyoruz. Bunlar içinde de seçim ittifakı konusu ele alınacaktır. Sayın Bahçelİ’nin formülü de başka formüller de değerlendirilecek.