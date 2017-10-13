Bakan'dan flaş asgari ücrette vergi açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, asgari ücretlilerde yapılan vergi dilimi kesintisine ilişkin, “Bu konu hassas bir konu, 5 milyon kişiyi ilgilendiren bir konu ve gereği şu anda yapılmıştır. Endişeye, tereddüde, sıkıntıya gerek yok” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesi gazetecilerin asgari ücret alan vatandaşların vergi dilimine girmesine ilişkin sorusunu yanıtladı. Asgari ücretlilerin vergi dilimine girmesinin Ağustos ayı itibariyle hükümetin gündeminde olduğunu belirten Sarıeroğlu, “Başbakanımızın asgari ücret tespit edildiği zaman yılbaşında zaten bir açıklaması vardı. ‘Asgari ücretli kardeşlerimiz ocak ayında ne alıyorsa aralık ayında da bu ücreti net olarak almaya devam edecekler’ diye. Bugüne kadar AK Parti olarak bütün verdiğimiz sözlerin arkasında durduk. Asgari ücret konusu da ülkemiz açısından hassas bir konu” diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak üzerinde durdukları en yoğun konulardan birinin bu olduğuna dikkat çeken Sarıeroğlu şunları kaydetti:

“Asgari ücretli kardeşlerimizin vergi dilimine girmesi sebebiyle yaşadıkları kayıpları telafi edeceğimizi ve hazineden karşılayacağımızın beyanını Başbakanımız verdi. Şu an Meclisin Plan Bütçe Komisyonunda görüşülen Maliye Bakanımızın torba tasarısında bu konu zaten yer alıyor. Eylül, ekim, kasım, aralık aylarında vergi dilimi nedeniyle yaşanan kayıpları telafi edeceğimize ilişkin metni yasa tasarısına koyduk. 27 Eylül itibariyle Meclisimizde, şu anda da Plan Bütçe Komisyonunda görüşülüyor. En kısa zamanda Genel Kurula inecek. Yasalaştıktan sonra da eylülden itibaren asgari ücretlilerimizin yaşamış olduğu kayıp telafi edilecek. Hiç kimse endişe etmesin. Biz özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak işçinin, işverenin, çiftçinin, esnafın, tüm kesimimizin hakkı ve hukuku konusunda hassasiyetle çalışıyoruz. Hiç kimsenin bir hak kaybına, hiç kimsenin herhangi bir tereddüde düşürecek konu ile ilgili duyarsız kalmamız söz konusu olmaz. Bununla ilgili çalışmaları yaparız ve gereğini de yerine getiririz. Bu konu hassas bir konu, 5 milyon kişiyi ilgilendiren bir konu ve gereği şu anda yapılmıştır. Endişeye, tereddüde, sıkıntıya gerek yok diye ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.



