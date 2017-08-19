Son dakika... Bakan Tüfenkci'den Gümrük Birliği açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in "Türkiye ile Gümrük Birliği'ni genişletmeyeceklerine" yönelik sözlerini değerlendirdi.

"Merkel’in açıklamalarını talihsizlik olarak görüyorum. Gerçekten iyi niyetli ve doğru da bulmuyoruz" Bakan diyen Tüfenkci, ticari ilişkilerin siyasi şantaj aracı olarak kullanılmaması gerektiğini belirtti.

Bu konuda mümkün olduğu kadar serinkanlı bir davranış sergilediklerini dile getiren Bakan Tüfenkci, "Bizim esasında Gümrük Birliği güncellemesinde muhatabımız AB. AB'nin kendi değerleri var. Biz, AB ile ticaretin mümkün olduğunca geliştirilmesinden yanayız. Baktığımız zaman esasında Gümrük Birliği, iki tarafın da ‘kazan kazan’ mantığı içinde kurguladıkları... Türkiye’nin de yıllar önce girdiği nokta var ve yıllarca bu Gümrük Birliği içinde Türkiye faaliyetlerine devam etmekte" diye konuştu.

"GÜNCELLEME İKİ TARAFIN YARARINA OLDUĞU İÇİN BUNU İSTİYORUZ"

Karşılıklı ilişkilerin devam ettiğini ancak birliğin zaman içinde Türkiye aleyhine asimetrik bir durum arz ettiğini dile getiren Bakan Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Türkiye aleyhine bir durum oluşturmaya başladı. Tabii gerek Avrupa Birliği’nde faaliyet gösteren iş adamları gerek Türkiye’deki iş adamlarımız yeniden Gümrük Birliği’nin güncellenmesi noktasında iki tarafın da istediği bir durum vardı ve bunun müzakereleri de başladı. Biliyorsunuz AB komisyonlarından da geçti, belli bir aşamaya geldi. Gümrük Birliği'nin güncellenmesini isteyen sadece Türkiye değil, AB de. Dolayısıyla iki tarafın çıkarına olan bir durum. Gümrük Birliği güncellemesi olmasa Türkiye’de ne olacak? Şu anda neyse aynı şekilde devam edecek yoluna. Dünyanın sonu da değil. Dolayısıyla biz bu noktada Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin iki tarafın yararına olduğu için bunu istiyoruz."

"TÜRKİYE, BİRÇOK ENGELLEMEYE RAĞMEN BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR"

Türkiye'den AB'ye 150'ye yakın ürün ihraç edildiğine dikkati çeken Bakan Tüfenkci, ithalatın büyük kısmının da yine bu ülkelerden sağlandığını anlatarak, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin iş adamlarının Türkiye’de yatırımları olduğunu anımsattı.

"Dolayısıyla biz, AB’ye bu anlamıyla ticari ilişkilerinin geliştirilmesi noktasında hep baktık. AB de bu anlamıyla Türkiye ile ticaretinin geliştirilmesini istiyor" diyen Bakan Tüfenkci, "Dolayısıyla da Almanya’nın bu noktadaki tavrının Türkiye’yi başka noktalardan sıkıştırma amacıyla gündeme getirilmesi tamamen Türkiye’deki iş adamlarına yönelik tutum olarak düşünüyoruz. Dolayısıyla Türkiye yoluna devam edecek. Türkiye, birçok engellemeye rağmen büyümeye devam ediyor, büyümesini sürdürecek" ifadelerini kullandı.

"SİYASİ ŞANTAJLARIN TİCARETİN ÖNÜNDE ENGEL OLUŞTURMAMASI LAZIM"

Türkiye'nin sadece bir pazara bağlı olarak büyümesini sürdürmediğini vurgulayan Bakan Tüfenkci, "Almış olduğumuz tedbirlerle, teşviklerle de pazar çeşitlendirmesine giriyoruz. Bu noktada Ortadoğu’dan Asya pazarına, Afrika pazarına hatta Güney Amerika pazarlarına ve Türk cumhuriyetlerine kadar geniş bir yelpazede biz iyi ilişkiler çerçevesinde ticaretimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu tip engellemeler veya siyasi şantajların ticaretin önünde engel oluşturmaması lazım ve iş dünyasını cezalandırır bir hale gelmemesi lazım. Dolayısıyla bu tip açıklamaları ben her zaman ifade ettiğim gibi talihsizlik olarak görüyorum. Biz yolumuza devam edeceğiz. Doğrusu Türkiye’nin hedefleri var, o hedeflere biz birlik, beraberlik içerisinde ulaşacağız" şeklinde değerlendirmede bulundu.