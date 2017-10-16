Son dakika... Bakan Ağbal'dan taşeronlar ve MTV zammıyla ilgili açıklama

İşte Bakan Ağbal'ın açıklamaları;

* Plan Bütçe Komisyonu'nda maddeler görüşülürken komisyon üyelerinden bilgi talebi gelmişti. Paylaşacağımı söylemiştim. Etraflıca değerlendirme ve açıklamalarda bulunacağım. Taşeronlarla ilgili çalışmalar öteden beri yaptığımız çalıştığımız konu, çalışma bakanlığımız da bir çalışma yaptı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Bakanlar Kurulu'nda bir araya getirmek için kapsamlı bir çözüm paketi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Hükümet olarak bir çerçeve düzenleme yapacağız. Alt detayların ortak çözüme ulaşması için çalışmalar yapılacak.

* Türkiye olarak gerçekleştirdiğimiz kamu özel işbirliği projelerimizin toplam büyüklüğünün yansımasını kamuoyuyla paylaşacağız. 2018 yılında Şehir Hastanelerine 2.6 milyar lira verilecek. Burada yapmış olduğumuz ödemelere paralel olarak Sağlık Bakanlığı'nın ödeneklerinde azalmasa da bir düşüş olacak.

* MTV ile ilgili komisyonda yeterli derecede tartışmaları yaptık. Muhalefet partisi ve milletvekilleri dahil olmak üzere herkesin onayladığı bir sistem var. Bunu 2018'deki MTV zammı dışında değerlendirmemiz lazım. Aracın değeri ne olursa olsun motor silindir hacmi ne olursa olsun aynı oranda vergi ödüyorsunuz. 70 bin TL altında bir araç aldınız, 1035 TL ödüyorsunuz. İlk defa vergi adaletini güçlendiren bir sisteme geçiyoruz. Bu konu vergi artışından bağımsız bir konu. Vergi adaletini herkes uygun buluyor ve destekliyor. İlk defa trafiğe yeni çıkacak araçlar için yeni bir sistem getiriyoruz.

AYRINTILAR GELİYOR...