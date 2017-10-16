Son dakika... Bakan Ağbal açıkladı! Bütçede 2018 hedefleri belli oldu

Maliye Bakanı Naci Ağbal, merkezi yönetim bütçesinin bu yılın eylül ayında 6,4 milyar lira, ocak-eylül döneminde ise 31,6 milyar lira açık verdiğini söyledi.

İşsizlik rakamlarını da değerlendiren Ağbal, iş gücüne katılım oranının bir puan artmış olmasına karşın işsizlik oranlarının aynı seviyede kaldığına dikkat çekti.

2018 BÜTÇE HEDEFLERİ

Detaylara geçmeden önce temel büyüklükleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bütçe giderlerimiz 2018 yılında bütçe 762 milyar lira olacak. Faiz hariç giderlerimiz 691 milyar lira, bütçe gelirlerimiz 696.8 milyar lira, vergi gelirlerimiz 599 milyar lira, bütçe açığımız ise 65.9 milyar lira olacak. Faiz dışı fazla olarak 5.8 milyar lira vermiş olacağız.

2018 yılında bütçe açığımızın milli gelire oranının yüzde 1.9 olmasını ön görüyoruz. 2018 bütçesinde faiz dışı fazla 5.8 milyar TL tahmin ediliyor.

AKP 2002 yılında iktidara geldiğinde bütçenin yüzde 43.2'si faiz harcamalarına giderken, bu rakamı hep aşağı çektik. 2018 yılında bu oranı yüzde 9.4 olacak şekilde düzenledik. Eskiden bütçenin yarısı faiz giderken, şimdi bütçenin yüzde 90'dan fazlası vatandaşa hizmet olmaya gidecek.

2006 yılında toplanan her 100 liralık verginin 86 lirası faiz harcamalarına gidiyordu. 2018 yılında ise 12 lirası faiz gidiyor.

EĞİTİME AYRILAN KAYNAK ARTIYOR

Eğitime ayırdığımız kaynağı 2018 yılında 134 milyar liraya çıkarıyoruz. Yüzde 18'ini tek başına eğitime ayırıyoruz. 2018 yılında vergi gelirlerinin her 100 liradan 22 lirasını eğitime harcayacağız.

Burs ve öğrenim kredisi için 11.2 milyar lira kaynak ayırdık. Taşımalı eğitim ve yemek yardımı için 3.4 milyar lira kaynak ayırıyoruz. Özel okul giden öğrencilere öğrenim desteği için 1.5 milyar lira bütçemizden kaynak ayırıyoruz.

Öğrencilerimiz harç ödemeden kayıt olabiliyorlar. Birinci öğretim ve açık öğretim harç desteği olarak 600 milyon lira kaynağı veriyoruz. Pansiyonlarda barınan öğrencilerimize bütçemize 1 milyar 100 milyon lira destek ayırdık. Ücretsiz kitap için bütçemizden 600 milyon lira ayırdık. Dershaneleri kaldırdık, takviye kursları başlattık. Bu eğitim yardımı için 1.6 milyar lira ilave kaynak koyduk.

Engelli vatandaşlarımıza yeni programlar başlattık. Engelli çocuklarımızın eğitim giderlerinin devlet olarak karşılanması biriydi bunlardan. Bunun için de 2.6 milyar lira kaynak ayırdık.

Yüksek öğretime 2002 yılında ayırdığımız kaynak sadece 3.6 milyar liraydı. Gelecek sene bu rakam 41.7 milyar liraya çıkıyor. Bütçeden ayırdığımız kaynağı da iki kat artırmış olduk. Bundan sonraki dönemde de daha çok kaynak ayırmaya devam edeceğiz.

Burs ve kredi tutarını 2018 yılında 425 liradan 470 liraya çıkarıyoruz.