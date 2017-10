Son dakika... Bahçeli'den İYİ Parti'ye sert sözler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin konuşması özetle şöyle: "Türkiye zorlu dönemlerden geçe geçe, tehlikeli badireleri aşa aşa varlık ve birlik mücadelesini sürdürmektedir. 7 Haziran milletvekili seçimlerinden sonra yaşanan ibret verici gelişmeler, 1 Kasım seçimlerini takip eden süreçte isyan ettirici olaylar yakın tarihimizde bir yere sahiptir. Her çirkinlikten medet ummuşlardır. MHP üzerinde korkunç oyunlar tezgahlanmıştır. Bu oyunun senaristleri bellidir. MHP'yi karalamak için komut alanlar 2 yıllık süre zarfında gerçek yüzlerini fazlasıyla göstermişlerdir.

PENSİLVANYA'DAN SUFLE ALAN OLUŞUM

7 Haziran'dan hemen sonra şer bir plan anında devreye alınmıştır. PKK ile aynı kümeye gelmemiz isteniyor, bu öneriliyordu. Pensilvanya'dan sufle alan oluşum ve çıkar grupları ülkemize ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalıştı. Bu sefiller güneşin balçıkla sıvanamayacağını unutmuşlardı. İnandıklarımızı konuştuk. MHP olarak tutarlı davrandık. Ahlaklı ve ilkeli duruş gösterdik. Türkiyemizin hükümetsiz kalmaması için elimizden geleni yaptık. 7 Haziran sonrasında bir koalisyon kurulamamıştı ama 15 Temmuz'dan milletimizin müdahalesiyle kurtulmuştur. İktidar olmak için değerlerimizden vazgeçemezdik. Başbakanlık önerdiler, milletimizin vermediğini siz nasıl veriyorsunuz dedik. Ülkücülüğümüzü pazarlık konusu yapmadık. Kaçmak bizim kitabımızda yoktur.

ARDINDAN YÜZ İTİN HAVLAMADIĞI BOZKURTA BOZKURT DEMEK MÜMKÜN MÜ?

Her rüzgara yelken açsaydık, her akıntıya konuşsaydık, her çağrıya uysaydık sorarım sizlere bugüne kadar nasıl var olacaktık? Eleştirenler çokmuş varsın olsun. Ardından yüz itin havlamadığı bozkurta, bozkurt demek mümkün müdür?

ÇIRA GİBİ YANACAKLARI ZAMAN GELECEKTİR

Haziran'dan sonra terörizm kartını masaya çıkaranlar, ülkemizi kana bulamıştı, demokrasilerde elbette bu tıkanmanın yolunu açmak seçimdi. Milletimiz birkez daha sandık başına gitti. MHP haklıydı ama hakettiği sonucu alamadı. MHP çok cepheden saldırıya uğramıştı. Saldırılar 1 Kasım'dan itibaren ettı. Partimiz üzerinde hesap yapan, devşirilmiş isimler zaman kaybetmeden harekete geçtiler. 1 Kasım akşamından itibaren dedikoduya başladılar. Aslında hedefin ortasında Türk milleti vardı. MHP'yi içten içe çürütmek için aldıkları talimatlara uydular. Kimliğimizi kullanıp, anılarımıza sığındılar. Kendilerine tutunacak çürük bir ip buldular ama bunun sonu siyasi mezarlık, ipin sonu mezbeleliktir. MHP diye bir parti artık yok diyebilecek kadar cüret ve küstahlık gösteren kripto simaların, karaktersiz fırıldakların, parti değiştirirken dillerinin ayarını da kaçırmaları kendilerini kurtarmaya yetmeyecektir. Yeni ve ısmarlama koltuklarına ısınmaya çalışan köhne, dönme ve siyasi tortuların çıra gibi yanacağı zaman elbet gelecektir."