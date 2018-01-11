Son dakika! Bağdat'ta şiddetli deprem

İran medyasında yer alan haberlere göre deprem İran'ın güneyinde meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ilk olarak 4.7 büyüklüğünde olarak duyuruldu. Daha sonra 5.1 olarak güncellendi.

İran-Irak sınırına yakın bölgede meydana gelen depremin Irak'ın başkenti Bağdat'ın yanı sıra Erbil, Süleymaniye, Diyala, Babil ve Vasıt kentlerinde de hissedildiği, vatandaşların binaları terk ederek dışarı çıktığı kaydedildi.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.

İran'ın güneydoğusunda yer alan Kerman eyaletine bağlı Hucidek kentinde ise sabah saatlerinde 5,1 büyüklüğünde başka bir deprem meydana gelmişti.

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