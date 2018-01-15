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    Son dakika! BAE duyurdu! "Katar'ın savaş jetleri engelledi"

    Hürriyet Haber
    15.01.2018 - 12:30 | Son Güncelleme:

    Birleşik Arap Emirlikleri, Katar'a bağlı savaş uçaklarının kendilerine ait bir yolcu uçağını havada engellediğini duyurdu.

    Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yapılan açıklamada, "Katar'ın davranışı hava sahası barışına büyük bir tehdittir ve uluslararası anlaşmaların ihlalidir" ifadesi yer aldı. 

    Yolcu uçağının Bahreyn'in başkenti Manama'ya gittiği ifade edildi. 

    Birleşik Arap Emirlikleri, Haziran 2017'de Katar ile tüm ilişkilerini kopardığını açıklayan ilk 4 ülkenin arasında yer almıştı. 

    Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dahil bazı Arap ülkelerinin Katar ile ilişkilerini kesmesi, Körfez bölgesinde son yıllarda görülen en büyük diplomatik krize yol açmıştı. 

    Ayrıntılar geliyor...

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    Etiketler: son dakika , haberler , haber
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