Baba vahşetinden kurtuldukları an...

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 12.00 sırasında Muratpaşa ilçesi 261 Sokak üzerindeki 4 Numaralı Apartmanın 4. katında meydana geldi. Kıskançlık nedeniyle eşinin kendisine inanmadığı için bunalıma girdiği iddia edilen klima teknisyeni Mehmet K. ev hanımı eşi Mine K., 2 aylık kızı E.K ile 3 yaşındaki oğlu E.K’yı mutfak gazını açarak eve kilitledi.

Kendisini de cep telefonlarını alarak gazla dolan bir odaya kilitleyen Mehmet K. eşinin tüm çağrılarına yanıt vermedi. Eşini de yardım istememesi için ‘çakmağı çakarım’ diyerek tehdit eden Mehmet K., oda içinde ağlamaya başladı. Mine K. ise bunun üzerine küçük bir kağıda, “Mutfakta gaz açık her yer kokuyor, eve gizli girsinler kapı kilitli, giren olursa çakmağı çakarım diyor” yazılı not yazarak sokaktaki çalışan işçilere attı. Notu alan işçiler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis dış kapının kilitli olması nedeniyle balkondan giriş yapılması için itfaiyeden destek istedi. Tüm bina sakinler, tüp gaz kokusu nedeniyle tahliye edildi. Merdivenli itfaiyeyle balkona ulaşan polis, minik E.K ve E.K’yı anne Mine K.’nın elinden teslim aldı. Polisin kucağından yere inen küçük çocuklar sağlık ekipleri tarafından muayene edildi. Bir süre sonra tekrar merdivenli itfaiye aracıyla balkondan eve giren polis kırdığı kapıdan içeri girip, Mehmet K.’yı etkisiz hale getirdi.

Elleri arkadan kelepçelenen Mehmet K. polislerin kucağında apartmandan çıkarıldı. ‘Beni babama götürün’ diye bağıran Mehmet K. ambulansla polis eşliğinde hastaneye kaldırıldı. Mine K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Notu alarak polisi arayan görgü tanığı ise şunları söyledi: "Biz aşağıda çalışıyorduk. Kadın notlar atmaya başladı. Okuduk ve yardım istiyordu. Hemen polisi aradık."