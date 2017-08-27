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    Son dakika... Azerbaycan'da askeri birlikte patlama

    AA
    27 Ağustos 2017 - 10:55Son Güncelleme : 27 Ağustos 2017 - 10:55

    Azerbaycan'da askeri birliklerden birinde yangın ve patlama meydana geldiği bildirildi.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, askeri birliklerden birinde yangın çıktı ve patlama meydana geldi.
    İlgili birimlerin olay yerine sevk edildiği, ilk belirlemelere göre ölen ve yaralananların olmadığı kaydedildi.

    Etiketler: Azeri , Azerbaycan , Patlama
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