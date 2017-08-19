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    Son dakika.. Ayvalık'ta yanan ormanlık alan böyle görüntülendi... Yoksa sabotaj mı?

    AA
    19 Ağustos 2017 - 10:00Son Güncelleme : 19 Ağustos 2017 - 10:27

    Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'nde, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Şeytan Sofrası mevkisinde önceki gün meydana gelen orman yangınında zarar gören bölge, havadan görüntülendi. Ayvalık Tabiat Parkı Sözcüsü Nebahat Dinler, yangının sabotaj olabileceği iddiasında bulundu.

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    • Cennet küle döndü
    • Cennet küle döndü
    • Cennet küle döndü

    Havadan yapılan çekimlerde, yangının bölgede yol açtığı zararın boyutu görülüyor.

    Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerin, Türkiye'nin en büyük tabiat parkları arasında yer alan bölgede tedbir amaçlı beklettiği görüldü. Bu arada, bölgeye gelen turistlerin gördükleri manzara karşısında büyük üzüntü duydukları bildirildi.

    Son dakika.. Ayvalıkta yanan ormanlık alan böyle görüntülendi... Yoksa sabotaj mı
    Öte yandan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi çalışmalar sürdürülüyor.

    17 Ağustos saat 17.00 civarında başlayan orman yangınına, 2 amfibik uçak, 6 helikopter, 36 arazöz ve 3 dozer ile çok sayıda yangın söndürme ekibiyle müdahale edilmişti. 3 saat içinde kontrol altına alınan yangında 3 hektar alan zarar görmüştü.

    SABOTAJ İDDİASI

    Yangınla ilgili vahim bir iddia ise Ayvalık Tabiat Parkı Sözcüsü Nebahat Dinler ile Platformun Yürütme Kurulu Üyesi Erhan Çiftçi'den geldi. Dinler, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nın Türkiye’nin yüz ölçümü olarak en büyük doğal sit alanı olduğunu hatırlatarak, parkın Ayvalık’ın en önemli hazinesi olduğunu savundu.
    Dinler, "Tam da bu yangın, tabiat parkının en güzel alanlarından biri olan Cennet Koyu'nda yaşandı. Türkiye’de her doğal parkın giriş ve çıkışları Orman Müdürlükleri tarafından denetim altındadır. Tabiat Parklarında herkes elini kolunu sallayarak gezemez. Bu parklarda ateşle piknik yapılamaz. Herhangi bir patika yol açılamaz. Parktaki bitkiler toplanamaz. Hayvan otlatılamaz. Bunların hepsinin yönetmeliği var ancak uygulamaya geldiğinde bu konuda yeterli kontrol elemanlarının bulunmadığını görüyoruz. Ama Ayvalık Tabiat Parklarını koruması gereken Milli Parklar Müdürlüğünün Burhaniye’de olması da ayrıca düşündürücüdür” dedi.
    Yangının çıktığı alana gidip, yakından inceleyen Ayvalık Tabiat Parkı Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Erhan Çiftçi ise yangın alanından çok kötü duygularla ayrıldığını anlatarak, "Yangın çok geniş bir alanda etkili olmuş. ‘can kaybı yok’ diyorlar ama oradaki ağaçlar ve kuşların hepsi birer canlıydı. Yanan bölge Ayvalık’ın en güzel doğal ortamlarını içinde barındıran bir alandı. Gerçekten acı verici bir yangın. Yangının çıkış noktası deniz kıyısından uzak. Yani bir sigara izmariti ya da piknikçi ateşiyle başlamış olabilme ihtimali bana göre yok. Zaten o bölgede çoban ateşi de olmaz, çünkü bölgede hayvancılık yapılmıyor. Bu yüzden de yangın bana göre şaibeli bir yangındır" dedi.
    Ayvalık Adaları Tabiat Parkının daha ciddi koşullarda koruma altına alınması gerektiğinin altını çizen Erhan Çiftçi, "Tabiat Parkımızı ziyaret edenler için ancak Alan Kılavuzları ile giriş serbest olmalı. Bunun dışında herkes bu parka canı istediğinde girememeli, ateş yakamamalı, mangal yapamamalı ve park asla yapılaşmaya açılmamalıdır. Tabiat Parkımızın korunmasını istiyoruz. Bunun dışına park alanı içerisinde bulunan binaların elektrik kablolarının tabiat parkının içerisinden geçmemesi gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

     

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    Etiketler: Balıkesir , Ayvalık , Şeytan Sofrası , orman , yangın , orman yangını , son dakika , Son dakika
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