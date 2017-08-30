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    AVM'de hareketli dakikalar

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    30.08.2017 - 13:25 | Son Güncelleme: 30.08.2017 - 14:43

    İstanbul'da 18 yaşındaki Suriye uyruklu Beşar El Daliş'i kaçırarak 40 gün boyunca rehin tutan hayatı karşılığında 20 bin dolar fidye isteyen iki kişi, Fatih'te bir alışveriş merkezinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

    İstanbul'da 2 Suriyeli, savaştan kaçan Suriyeli Beşar El Daliş'i kaçırarak Avcılar'da bir eve kapattı. Ailesinden 40 bin dolar fidye istendi. Asayiş Şube Gasp Büro Rehine Kurtarma ve Müzakere Timleri, takasın yapılacağı AVM'de operasyon düzenledi. Suriyeli kurtarılırken, 2 Suriyeli tutuklandı.

    AVMde hareketli dakikalar

    Suriyeli Hani El Acil, İstanbul'da Temmuz ayında kaçırıldı. Kaçıranlar Suudi Arabistan'daki ailesine fotoğraflarını göndererek 40 bin dolar fidye istedi. Aile ile görüşme sürerken El Acil tutulduğu evden kaçarak Lübnan'a gitti. Fidyeciler El Acil'in ellerinden kaçması üzerine bu kez teyzeoğlu Beşar El Daliş'i(19) kaçırarak Avcılar'da bir eve kapattı. Ellerini ayaklarını bağlayarak aileden tekrar aynı miktarda para istendi. Aile İstanbul'a gelerek savcılığa bildirdi. Asayiş Şube Gasp Büro Rehine Kurtarma ve Müzakere Timleri devreye girdi. Fidyecilerle dolaylı müzakere Daliş'in kardeşi üzerinden yürütüldü. Müzakereyle para miktarını 15 bin dolara indiren fidyecilerle takas için AVM'de randevulaşıldı. Takas sırasında timler harekete geçerek AVM'dekilerin şaşkın bakışları arasında operasyon düzenledi. Daliş kurtarıldı. Suriyeli fidyeciler Abdülmecit Alnimer ve Alaaddin El Mohammed yakalandı. 2 fidyeci adliyeye sevk edildi.

    AVMde hareketli dakikalar

    DAHA ÖNCE DE BİR KİŞİYİ KAÇIRMIŞLAR

    Gayrettepe'de bulunan Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler Abdülmecid A.(26) ile Alaattin El M.(25)'in yapılan sorgularında daha önceden bir kişiyi daha fidye için kaçırdıkları ancak kaçırılan kişinin 4 gün sonra ellerinden kaçtığı belirlendi. Şüphelilerin Suriye uyruklu Hani E. , için o tarihte ailesinden 40 bin dolar istedikleri ancak Hani E.'nin evden kaçması üzerine para alamadıkları öğrenildi. Şüphelilerin bu olayın ardından Hani E.'nin akrabası olan Beşar E.'yi kaçırmaya karar verdikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

    AVMde hareketli dakikalar

    Etiketler: istanbul , fidye , Suriyeli
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