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    Son dakika! Atina'da patlama!

    Hürriyet Haber
    22.12.2017 - 10:26 | Son Güncelleme:

    Yunanistan'ın başkenti Atina'da patlama meydana geldiği belirtiliyor. AFP haber ajansı, patlamanın Atina'daki merkez mahkeme binalarının bulunduğu alanın dışında gerçekleştiğini duyurdu. Polis, olayda can kaybı ya da yaralı bulunmadığını duyurdu.

    Yunanistan'ın başkenti Atina'da Temyiz Mahkemesine bombalı saldırı düzenlendi.

    Yetkililer, kent merkezindeki Lukareos Caddesi'nde bulunan mahkeme binasının girişine bırakılan çanta içindeki bombanın yerel saatle 03.30 sularında patladığını açıkladı.

    Saldırı sonucu mahkeme binasında ve çevre binalarda maddi hasar meydana geldi.  Yunan basın-yayın organları, patlamadan önce kimliği bilinmeyen bir kişinin “Efimerida Sintakton” gazetesini telefonla arayarak 35 dakika sonra bomba patlayacağını söylediğini belirtti. İhbar üzerine polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı kaydedildi.

    Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

    Ayrıntılar geliyor...

    Etiketler: son dakika , haber , patlama
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