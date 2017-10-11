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    Atilla Taş’a ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten beraat

    Hürriyet Haber
    11.10.2017 - 06:38 | Son Güncelleme:

    FETÖ'nün medya yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla tutuklu yargılanan şarkıcı Atilla Taş, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ettiğine dair görülen davada beraat etti.

    Akademisyen Prof. Yaman Akdeniz Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Atilla Taş’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davadan beraat ettiğini duyurdu.


    Etiketler: Atilla Taş , Cumhurbaşkanı Erdoğan , hakaret , beraat , FETÖ , DAVA
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