Atilla Taş’a ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten beraat

Akademisyen Prof. Yaman Akdeniz Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Atilla Taş’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davadan beraat ettiğini duyurdu.





Atilla Taş Meydanda yazdığı bir yazı ile ilgili Cumhurbaşkanına hakaretten yargılandığı Büyükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesinde beraat etti pic.twitter.com/CGjdHMxWN1 — Yaman Akdeniz (@cyberrights) 10 Ekim 2017