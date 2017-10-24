Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Son dakika... Atilla Taş için flaş karar

    Son dakika... Atilla Taş için flaş karar

    DHA-AA
    24.10.2017 - 19:37 | Son Güncelleme:

    FETÖ'nün Medya Yapılanması Davası'nda mahkeme tutuklu sanıklar Atilla Taş, Murat Aksoy ve Davut Aydın'ın tahliyesine karar verdi.

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin, “örgüt üyeliği” ve “darbeye teşebbüs” suçlarından açılan dava dosyalarının birleştirilmesinin ardından, 23'ü tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada, Atilla Taş, Murat Aksoy ve Davut Aydın'ın tahliyesine hükmedildi.

    ARA KARAR AÇIKLANDI

    İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, duruşma savcısının Atilla Taş ve Murat Aksoy'un tahliyesini talep etmesinin ardından duruşmaya ara veren mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

    Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Atilla Taş, gazeteci Murat Aksoy ve öğretmen Davut Aydın'ın tahliyesine karar verdi.
    Heyet, duruşmayı 4 Aralık'a erteledi.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: fetö medya , son dakika , haber
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri