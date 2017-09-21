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    Son dakika... Atatürk Havalimanı'nda özel jet düştü

    DHA/İHA
    21.09.2017 - 21:40 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 22:43

    TC-KON tescilli özel jet Atatürk Havalimanında iniş sırasında düştü, Atatürk Havalimanı trafiğe kapatıldı. Anadolu Ajansı'nın geçtiği son dakika haberine göre ise, özel jet pistten çıkarak yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi.

    Atatürk Havalimanı’nda özel bir jet inişe geçtiği sırada düştü. Kazada jette bulunan Pilotlar Muzaffer Kütük, Mehmet Mümin Turan, Hostes Duygu Doğaçay ve yolcu Mehmet Şahin kişi yaralandı. 

    Edinilen bilgiye göre, Atatürk Havalimanı’nda KKTC’ye gitmek için havalanan özel bir jet, havalandıktan kısa bir süre sonra acil iniş istedi.

    Son dakika... Atatürk Havalimanında özel jet düştü

    İniş sırasında pistten çıkan jette yangın çıktı. Kazada jette bulunan 4 kişi yaralanırken, jetteki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kazanın ardından havalimanı hava trafiğine kapatıldı.

    KAZADA YARALANALAR

    Uçak kazasından kurtarılan yaralıların Pilotlar Muzaffer Kütük, Mehmet Mümin Turan, Hostes Duygu Doğaçay ve yolcu Mehmet Şahin oldukları öğrenildi.

    KAZA SONRASI UYARI

    THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yaptığı açıklamada, kazanın ardından uçuşların tek pist olarak devam ettiğini belirterek, olası tehirler için yolcuların THY'nin web sitesinden uçuşlarını takip etmeleri uyarısında bulundu.

    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, havalimanının ulaşıma tamamen açıldığını açıkladı.

    Son dakika... Atatürk Havalimanında özel jet düştü
    Kaza sonrası İstanbul üzerinde yoğunluk yaşanıyor...

    AYRINTILAR GELİYOR...

    Etiketler: uçak kazası , Atatürk Havalimanı , istanbul , uçak düştü , Son dakika
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