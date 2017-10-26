Son dakika... Ataşehir'de büyük panik! Gökdelende yangın çıktı

İstanbul Ataşehir'de bulunan 52 katlı 188 metre uzunluğundaki bir rezidansta yangın paniği yaşandı. İlk bilgilere göre, binanın 15'nci katında soğutma sisteminde yapılan kaynak çalışmaları sırasında küçük çaplı bir patlama meydana geldi ve yangın çıktı.





Yangın nedeniyle rezidanstaki koridorları duman kapladı. Binadaki akıllı söndürme sistemi ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde yangın büyümeden söndürüldü. Fakat rezidansta yaşayanlar büyük panik yaşadı. Alt kattaki dairelerde tahliye edilirken, üst kattakiler ise tedbir amaçlı evlerinde bekletiliyor.



Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, dumandan etkilenen biri çocuk 4 kişiye, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Şu an söndürülen yangın sonrasında, duman tahliye işlemleri yapılıyor.