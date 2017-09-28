Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Lisede akıl almaz olay! Laf atma iddiası sonrası inşaat işçileri ve öğrenciler birbirine girdi...

    Lisede akıl almaz olay! Laf atma iddiası sonrası inşaat işçileri ve öğrenciler birbirine girdi...

    İHA
    28.09.2017 - 10:06 | Son Güncelleme: 28.09.2017 - 10:39

    Ataköy’de inşaat işçilerinin önceki gün liseli kız öğrencilere laf attığı iddiasıyla büyük gerginlik yaşandı. Lisede bugün de inşaat işçileriyle öğrenciler birbirine girdi. İnşaat işçileri bir öğrenciyi tornavida ile yaralarken, bir öğrenci de elini cama vurarak yaralandı. Lisede yaşanan dehşet anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

    İddialara göre Bakırköy’de bulunan bir Anadolu lisesinde dün öğlen saatlerinde başlayan gerginlik bugün de sürdü.

    İddiaya göre okulda inşaat işi yapan işçilerin bir gün önce okulda kız öğrencilere laf attığı iddiasıyla öğrenciler ve işçiler arasında tartışma yaşandı. Tartışma araya giren öğretmenlerin sayesinde büyümeden yatıştırıldı.

    İŞÇİLER DEĞİŞTİRİLMİŞ

    İnşaat işini üstlenen firma yetkilileri de yaşanan olayın ardından okulda çalışan işçileri değiştirdi. Ancak ertesi gün okul da öğrencilerle işçiler arasında yeniden tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada bir öğrenci işçilerden birinin tornavida darbesiyle yaralanırken, bir öğrenci de elini cama vurarak kendisini yaraladı.

    Yaşanan kavganın ardından okul yetkilileri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken okul çevresinde bulunan Mobil Okul Timleri’nde görevli polis memurları da hemen kavgaya müdahale etti.

    Ekiplerin müdahalesiyle sonlanan kavganın ardından kavgaya karışan işçiler gözaltına alınarak karakola götürüldü.

    Yaralanan öğrenciler A. Ç. ve A.B.S ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan tüm bu yaşananlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Görüntülerde inşaat işçileri ellerinde fayanslar ve tornavidalarla öğrencilere saldırıyor. Okul bir anda karışırken, yerde yaralı yatan öğrenciye ilk müdahale okul arkadaşlarından geliyor.

    Olayın tanığı olan bir öğrenci ise yaşanan durumu okul yönetimine iletildiğini ancak okul yönetiminin ise öğrencilere konuyu uzatmamalarını söylediğini belirterek “Olay dün olmuş. Kız, müdür yardımcısına olayı anlatmış. Müdür yardımcısı da ‘olayı yaymayın biz olayı halledeceğiz’ demiş. Ben bunu duyduğum an bahçede zaten olay koptu. Bu olay çok saçma bir sürü öğrenci toplanıp işçileri dövebiliyor da okul neden bir şey yapamıyor” iddiasında bulundu. 

    Öte yandan olayı duyan öğrenci okula gelen veliler ise çocuklarından haber almaya çalıştı. Veliler bir süre endişeli bir şekilde bekledi.

    Etiketler: Lise , dehşet , kavga , Çığlık , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri