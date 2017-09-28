Lisede akıl almaz olay! Laf atma iddiası sonrası inşaat işçileri ve öğrenciler birbirine girdi...

İddialara göre Bakırköy’de bulunan bir Anadolu lisesinde dün öğlen saatlerinde başlayan gerginlik bugün de sürdü.

İddiaya göre okulda inşaat işi yapan işçilerin bir gün önce okulda kız öğrencilere laf attığı iddiasıyla öğrenciler ve işçiler arasında tartışma yaşandı. Tartışma araya giren öğretmenlerin sayesinde büyümeden yatıştırıldı.

İŞÇİLER DEĞİŞTİRİLMİŞ

İnşaat işini üstlenen firma yetkilileri de yaşanan olayın ardından okulda çalışan işçileri değiştirdi. Ancak ertesi gün okul da öğrencilerle işçiler arasında yeniden tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada bir öğrenci işçilerden birinin tornavida darbesiyle yaralanırken, bir öğrenci de elini cama vurarak kendisini yaraladı.

Yaşanan kavganın ardından okul yetkilileri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken okul çevresinde bulunan Mobil Okul Timleri’nde görevli polis memurları da hemen kavgaya müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle sonlanan kavganın ardından kavgaya karışan işçiler gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Yaralanan öğrenciler A. Ç. ve A.B.S ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan tüm bu yaşananlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde inşaat işçileri ellerinde fayanslar ve tornavidalarla öğrencilere saldırıyor. Okul bir anda karışırken, yerde yaralı yatan öğrenciye ilk müdahale okul arkadaşlarından geliyor.

Olayın tanığı olan bir öğrenci ise yaşanan durumu okul yönetimine iletildiğini ancak okul yönetiminin ise öğrencilere konuyu uzatmamalarını söylediğini belirterek “Olay dün olmuş. Kız, müdür yardımcısına olayı anlatmış. Müdür yardımcısı da ‘olayı yaymayın biz olayı halledeceğiz’ demiş. Ben bunu duyduğum an bahçede zaten olay koptu. Bu olay çok saçma bir sürü öğrenci toplanıp işçileri dövebiliyor da okul neden bir şey yapamıyor” iddiasında bulundu.

Öte yandan olayı duyan öğrenci okula gelen veliler ise çocuklarından haber almaya çalıştı. Veliler bir süre endişeli bir şekilde bekledi.