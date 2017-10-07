Arkadaşları terk etti, hastanede tedavi görüyor

Sunucu ve oyuncu Murat Başoğlu, bu yaz Bodrum'da öz yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı ile teknde uygunsuz bir şekilde görüntülenmişlerdi.Burcu Başoğlu Kabadayı'nın eşi Selçuk Kabadayı da geçen ay boşanma davası açmıştı.

Yaşanan gelişmelerden sonra Burcu Başoğlu dış dünya ile ilişkisini tamamen kesmiş. Yemek yemiyor, ilaçlarla ayakta duruyormuş.Geçen hafta bir hastanenin rehabilitasyon bölümünde tedavi görmeye başlamış.

Murat Başoğlu ve Hande Bermek 11 Eylül'de boşanmıştı. Geçtiğimiz günlerde Murat Başoğlu ve Hande Bermek Bodrum Gündoğan'daki evlerinde sarmaş dolaş çıkıp sahilde yürüyüş yaparken görüntülenmişti. Bu totoğrafın ardından arkadaşları Hande Bermek ile görüşmeyi kesmiş. (POSTA)