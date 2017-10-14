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    Son dakika!.. Arkadaşları o anı anlattı: 'Helin gözlerini kapattı, yapma diyordu'

    Hürriyet Haber
    14.10.2017 - 14:36 | Son Güncelleme:

    İstanbul Pendik'te okul önünde yaşanan dehşete tanık olan öğrenciler o anları anlattı. Bir öğrencinin, saldırganın Helin Palandöken'e ateş açma anını anlatırken söyledikleri kan dondurdu. Helin'i öldüren ve iki erkek öğrenciyi de yaralayan 21 yaşındaki Mustafa Yetgin ise, “Tasarlayarak adam öldürme" suçundan tutuklandı.

    Pendik'te okul çıkışında Helin Palandöken isimli genç kızı öldürerek, iki kişiyi yaralayan saldırganın, saldırıyı nasıl gerçekleştirdiği ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Helin Palandöken ile aynı okulda okuyan öğrenciler, genç kızın cenazesine katılmak için geldikleri Aydınlı Cemevi'nde saldırının detaylarını anlattı.
    Bir öğrenci, "Merdivenden iniyorduk. Patlama sesi duyduk. Torpil sandık. Sonra baktım. Helin gözlerini kapatmış, 'yapma' diyordu. Şahıs Helin'in karnına ateş açtı. Cemil de yaralandı. Daha sonra havaya ateş açtı" dedi. Başka bir öğrenci de, "Silah sesi duydum. İlk Cemil'e sıktı. Ondan sonra Helin'e ateş açtı. Yere düştüğünü gördüm" dedi.

    Son dakika.. Arkadaşları o anı anlattı: Helin gözlerini kapattı, yapma diyordu

    Öte yandan saldırıda hayatını kaybeden Helin Palandöken için Aydınlı Cemevi'nde tören düzenlenecek. Genç kızın çok sayıda arkadaşı cenaze törenine katılmak için cemevi önüne geldi. Arkadaşlarının gözyaşı döktüğü görüldü.

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    Etiketler: cinayet
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