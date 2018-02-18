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    'Arazi' cinneti: 3 Ã¶lÃ¼ 1 yaralÄ±

    DHA-Ä°HA
    18.02.2018 - 00:43 | Son GÃ¼ncelleme:

    Sakaryaâ€™nÄ±n Hendek ilÃ§esinde akrabalar arasÄ±nda Ã§Ä±kan kavgada kayÄ±nbirader av tÃ¼feÄŸiyle dehÅŸet saÃ§tÄ±. PompalÄ± tÃ¼fekle 2 akrabasÄ±nÄ± vurarak Ã¶ldÃ¼ren kayÄ±nbirader, aynÄ± tÃ¼fekle intihar etti.Â

    Edinilen bilgiye gÃ¶re saat 23.00 sÄ±ralarÄ±nda KargalÄ± Hanbaba Mahallesi'nde meydana gelen olayda, akrabalar arasÄ±nda anlaÅŸmazlÄ±k sonucu bir tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸma kÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼yerek kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Kavga esnasÄ±nda Mithat MemiÅŸ, eniÅŸteleri Ã–mer MemiÅŸ ve Ahmet M. ile kÄ±z kardeÅŸi Fikriye MemiÅŸ'e av tÃ¼feÄŸi ile ateÅŸ etti. Ã–mer MemiÅŸ ve Fikriye MemiÅŸ, olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybederken yaralanan Ahmet M., olay yerine gelen ambulansla ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan Sakarya EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. ÅžÃ¼pheli Mithat MemiÅŸ, aynÄ± tÃ¼fekle intihar ederek yaÅŸamÄ±na son verdi.

    Ã–te yandan yaÅŸanan olay sonrasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin yakÄ±nlarÄ± sinir krizleri geÃ§irdi. Jandarma olayla ilgili geniÅŸ Ã§aplÄ± inceleme baÅŸlattÄ±.

    Etiketler: sakarya , cinnet , hendek , son dakika
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