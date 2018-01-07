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    Son dakika! Arap basınından flaş iddia! "Ahmedinejad gözaltında"

    Hürriyet Haber
    07.01.2018 - 16:52 | Son Güncelleme:

    Arap basını, İran eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmenijad'ın İran'daki karışıklığı neden olduğu suçlamasıyla gözaltına alındığını iddia etti. İddiaya göre, bir süredir suçlamaların odağındaki Ahmedinajad, Şiraz kentinde gözaltına alındı. Öte yandan, Ahmedinejad'ın avukatı iddianın gerçek dışı olduğunu söyledi.

    El-Kuds El Arabi gazatesinin Tahran’daki “güvenilir kaynaklara” dayandırdığı habere göre İran otoriteleri Ahmedinejad’ı Dini lider Ali Hamaney’in de onayıyla ev hapsine almak istiyor.

    2017 Aralık ayı sonlarında Bushehr kentine bir ziyaret gerçekleştiren Ahmedinejad İran’ın “yanlış yönetimin” ceremesini çektiğini, mevcut Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve hükümetinin ülkeye sahip olduklarını sandığını ve halkın cahil olduğuna inandıklarını söylemişti.

    AVUKATI: İDDİA DOĞRU DEĞİL

    Öte yandan, Ahmedinejad’ın avukatı müvekkilinin gözaltına alındığı iddialarının doğru olmadığını söyledi.

    Ahmedinejad’ın avukatı Adil Haydari, İran’ın yarı resmi İLNA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Ahmedinejad’ın tutuklandığına dair çıkan haberlerin gerçek olmadığını ifade etti.

     

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    Etiketler: haberler , son dakika , son durum
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