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Benzine yapılan 13 kuruşluk zamdan sonra bir zam da...

Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
09.11.2017 - 09:48 | Son Güncelleme:

Benzine yapılan 13 kuruşluk zamdan sonra bir zam da motorine geliyor. PÜİS'in yaptığı açıklamaya göre 11 Kasım'dan geçerli olmak üzere motorinde 10-12 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:

Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 11 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorinde 10-12 kuruş fiyat artışı beklenmektedir.

5 LİRAYI AŞACAK 

Motorin litre fiyatı bu yılın ocak ayında 4,56 TL seviyesindeydi. Son zamla beraber motorinin litre fiyatı 5 liranın üstüne çıkmış olacak.

BENZİNE 13 KURUŞ ZAM GELMİŞTİ 

Ankara'da litresi ortalama 5,53 liradan satılan benzinin litre fiyatı dün gece yapılan 13 kuruşluk zamla 5,66 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 5,48 liradan 5,61 liraya, İzmir'de 5,50 liradan 5,63 liraya yükseldi. 

Benzin bu gece 13 kuruş daha zamlanacakBenzin bu gece 13 kuruş daha zamlanacak

 

Etiketler: benzin , motorin fiyatları , motorin zammı , son dakika
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