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Son dakika... Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor...

Hürriyet Haber
24.01.2018 - 09:31 | Son Güncelleme:

PÜİS: 25 Ocak'tan geçerli olmak üzere Benzin grubunda 12 kuruş fiyat artışı beklenmektedir

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’ndan (PÜİS) yapılan açıklamada, "25 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere benzin grubunda 12 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. 24 - 25 Ocak tarihlerinde motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmemektedir" denildi.

BENZİNE 12 KURUŞ ZAM

BENZİNİN litre fiyatına, bu gece yarısından geçerli olmak üzere 12 kuruş zam yapılması bekleniyor. Daha 16 Ocak’ta 8 kuruş zamla İstanbul’da benzinin litre fiyatı 5.65 liraya yükselmişti. Bu geceki zamla beraber İstanbul’da benzinin litre fiyatı 5.77 lira olacak. Ankara’da ortalama 5.70 lira olan benzin 5.82 liraya, İzmir’de 5.67 liradan 5.79 liraya çıktı. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. Benzinin litre fiyatında en son 16 Ocak’ta 8 kuruş ve 14 Aralık 2017’de 8 kuruşluk zam yapılmıştı.

 

Etiketler: benzin fiyatları , son dakika , benzin zammı
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