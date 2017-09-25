Arabeskçi profesör!

Evli ve 2 çocuk babası 47 yaşındaki İbrahim Bayram, Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı’nda öğrencilerine eğitim verip hastalarını tedavi ederken diğerÿyandanÿşiir yazmaya başladı. Akademik kariyerinin yanı sıra zamanla müziğe de ilgi gösteren Prof. Dr. İbrahim Bayram, söz ve müziği kendisine ait olan ’Hayaller ve Yalanlar’ albümünü 2013’te çıkardı. Müzik çalışmalarını daha da yoğunlaştıran Prof.Dr. İbrahim Bayram, kısa süre önce de ’Geçti Borun Pazarı’ adlı söz ve müziği kendisine ait 4 şarkılık albümünü yayınladı. Şarkıları için klipler de çeken Bayram’ın eserleri hayli ilgi topladı.

ŞİİRDEN ŞARKILARA

Müziğe ilgisinin eşi Dr. Makbule Bayram’a yönelik yazdığı şiirlerin ardından geliştiğini anlata Bayram, şöyle dedi: "Eşime yazdığım şiirleri daha sonra şarkıya dönüştürmeyi düşündüm ve bu konuyla ilgili araştırmalar yaptım. Önce İstanbul’da bir aranjörle tanıştım ve 2012 yılında çalışmalara başladık. Daha sonra 2013’te 10 şarkıdan oluşan ilk albümümü çıkardık ve uzun bir süreç yaşadık. Geçtiğimiz günlerde ikinci albüm çıktı. Müzik yeteneğim sonradan ortaya çıktı. Hazırlamış olduğum şarkıları, hastanede yaşadığım olaylar ve stresten biraz olsun uzak durmak için bir sığınma limanı olarak görüyorum. İnternette şarkılarım bulunabilir. Hastalarım ve yakınları kliplerimi görünce beğenilerini dile getiriyorlar, ben de memnun oluyorum. Şarkılarımın söz ve müziği bana ait. Maalesef müzik aleti çalamıyorum. Bütçem ve ömrüm yeterli oldukça müzik hayatına devam etmek istiyorum."

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