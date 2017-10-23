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    Apple o iPhone'u resmen ölüme terk ediyor!

    Hürriyet Haber
    23.10.2017 - 07:29 | Son Güncelleme:

    Teknoloji devi Apple'ın Türkiye'de halen 4 bin TL'ye varan fiyatlarla satışta olan telefonu iPhone 7'sinin 256 GB'lık modelini ölüme terk ediliyor, üretimi durduruluyor!

    Apple aldığı flaş bir kararla iPhone 7'lerin bir modelini öldürmeye karar verdi. 256 GB'lık iPhone 7'ler artık üretimde değil. Türkiye'de 4 bin TL'ye varan fiyatlarla satışa sunulan 256 GB kapasiteli iPhone 7'lerin satışına stoklar tükenene kadar devam edilecek; ancak bu ürünlere yenisi eklenmeyecek. Ayrıca söz konusu karar iPhone 7'lerin 32 ve 128 GB'lık modellerini kapsamıyor.

    Apple o iPhoneu resmen ölüme terk ediyor

    Apple'ın bu kararı almasındaki en önemli neden ise üretim bandını iPhone 8'lere ayırmak istemesi. Zira özellikle iPhone X'in satışa çıkmasıyla birlikte tedarik sorunu yaşanacağını biliniyor.

    Etiketler: telefon
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