Son dakika... Antalya'daki kadına polis şiddeti için flaş karar

Özgün ve ayrıcalıklı eğitimin 5 olmazsa olmazı
Eğitim sisteminde yenilikçi yaklaşımlar artık çağımızın bir gereği. Klasikleşmiş kalıpları değiştirmek, özgün ve ayrıcalıklı bir eğitim vermek için eğitim sistemine farklı bakmak gerekiyor.
Antalya'nın Alanya İlçesi’nde yerde yatan kadını 2 polis memurunun saçından tutup sürüklemesi ve copla dövüp tekme atması, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polislerden biri tutuklandı. Diğer polis ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.