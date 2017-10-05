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    Hürriyet >Gündem>Son dakika... Antalya'daki kadına polis şiddeti için flaş karar

    Son dakika... Antalya'daki kadına polis şiddeti için flaş karar

    Hürriyet Haber
    05.10.2017 - 15:28 | Son Güncelleme:

    Antalya'da kaldırımda yatan kadına şiddet uygulayan polislerden biri tutuklandı. Diğer polis ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Antalya'nın Alanya İlçesi’nde yerde yatan kadını 2 polis memurunun saçından tutup sürüklemesi ve copla dövüp tekme atması, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polislerden biri tutuklandı. Diğer polis ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Yerde yatan kadına copla dayak 2 polis açığa alındıYerde yatan kadına copla dayak! 2 polis açığa alındı

    Etiketler: Son dakika , ANTALYA , polis şiddeti
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