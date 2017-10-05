Son dakika... Antalya'daki kadına polis şiddeti için flaş karar

Antalya'nın Alanya İlçesi’nde yerde yatan kadını 2 polis memurunun saçından tutup sürüklemesi ve copla dövüp tekme atması, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polislerden biri tutuklandı. Diğer polis ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.