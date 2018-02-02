Son dakika... Ankara'daki vergi dairesindeki patlamayla ilgili flaş açıklama

Dün akşam saatlerinde Ankara'da Çukurambar semtindeki Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'nın kazan dairesinde patlama meydana geldi. Panik yaratan patlama şehrin büyük bir kesiminden de duyulurken, Ankara Valiliği'nden olayla ilgili son dakika açıklaması geldi.







Açıklamada patlamanın bomba düzeneği ile yapıldığı yönünde bulguların elde edildiği ve olayla ilgili 8 şüphelinin de gözaltına alındığı ifade edildi.Valiliğin açıklaması şöyle:



“Patlamayla ilgili olarak yapılan incelemede, söz konusu patlamanın, bomba düzeneği kullanılarak gerçekleştirildiği yönünde bulgular elde edilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ankara Emniyet Müdürlüğünün ilgili birimlerinin ortak çalışmasıyla, bölgedeki KGYS, PTS ve güvenlik kameraları görüntüleri incelenerek şüpheli erkek bir şahsın beraberinde getirdiği ve bomba düzeneği yüklü olduğu değerlendirilen bir çantayı, Vergi Dairesinin girişine koyduğu ve bomba düzeneğini hazırladığı tespit edilmiştir.



Yapılan bu çalışmalar kapsamında, 02/02/2018 günü, sabaha karşı 04.00 sularında, şüpheli şahıs ile birlikte kendisine yardım eden ve aynı araçta bulunan 2 kişi Osmaniye ilinde, diğer 2 kişinin içinde bulunduğu araç ise Adana ilinde yakalanmıştır.



Daha sonra bu kişilerle irtibatlı olan, Şırnak ilinden 2 ve Mardin ilinden 2 kişi olmak üzere toplam 8 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Sahte kimlik taşıyan ve yakalama sırasında ölü olarak ele geçirilen 1991 Mardin Mazıdağı doğumlu Ersen Ertogan’ın, PYD’nin kontrolünde bulunan Suriye kırsalında YPS içinde eğitim aldığı ve yasa dışı yollardan ülkemize girdiği değerlendirilmektedir.”



Valiliğin açıklamasından kısa süre sonra emniyet güçleri Mersin'de de patlamayla ilgili olarak 2 kişiyi daha gözaltına aldı.





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