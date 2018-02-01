Son dakika... Ankara'da korkutan patlama... Nedeni belli oldu

VALİ TOPACA'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Ankara Valisi Ercan Topaca yaptığı açıklamada şöyle konuştu:
'Vergi dairesinin kazan dairesinde patlama meydana geldi. Bina boştu, olay yerinde polis ekipleri inceleme yapıyor.'
Vali Topaca, ikinci açıklamasında olayda 3 kişinin hafif şekilde yaralandığını duyurdu. Tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten Topaca, can kaybının olmadığını vurguladı.
NTV muhabiri Özde Erkuş da şu bilgileri verdi:
"Patlama Ankara'nın her yerinde duyuldu. Patlamanın nedenine ilişkin soru işaretleri oluştu. İtfaiye ve emniyet ekiplerinin 'doğalgaz patlaması' olduğuna yönelik tespitleri var. Binada büyük bir hasar var. Yetkililer doğalgaz kaçağının devam ettiğine yönelik endişeler taşıyor."