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    Son dakika... Ankara'da korkutan patlama... Nedeni belli oldu

    ANKARA
    01.02.2018 - 20:13 | Son Güncelleme:

    Ankara'da saat 20.05 civarında büyük bir patlama sesi geldi. Çukurambar'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi'nin alt katında bulunan kazan dairesinde gerçekleşen patlamanın nedeninin doğalgaz sıkışması olduğu öğrenildi. Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenilirken, çevredeki birkaç aracın hasar gördüğü gözlendi. Ambulans ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk ediliyor. Patlama sesi tüm Ankara'dan duyuldu.

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    • Ankaradaki patlamadan ilk kareler
    • Ankaradaki patlamadan ilk kareler
    • Ankaradaki patlamadan ilk kareler
    • Ankaradaki patlamadan ilk kareler

    VALİ TOPACA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

    Ankara Valisi Ercan Topaca yaptığı açıklamada şöyle konuştu: 

    'Vergi dairesinin kazan dairesinde patlama meydana geldi. Bina boştu, olay yerinde polis ekipleri inceleme yapıyor.'

    Vali Topaca, ikinci açıklamasında olayda 3 kişinin hafif şekilde yaralandığını duyurdu. Tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten Topaca, can kaybının olmadığını vurguladı.

    Son dakika... Ankarada korkutan patlama... Nedeni belli oldu

    NTV muhabiri Özde Erkuş da şu bilgileri verdi:

    "Patlama Ankara'nın her yerinde duyuldu. Patlamanın nedenine ilişkin soru işaretleri oluştu. İtfaiye ve emniyet ekiplerinin 'doğalgaz patlaması' olduğuna yönelik tespitleri var. Binada büyük bir hasar var. Yetkililer doğalgaz kaçağının devam ettiğine yönelik endişeler taşıyor."

    Son dakika... Ankarada korkutan patlama... Nedeni belli oldu

    Etiketler: ankara , patlama , şiddetli patlama , son dakika , haber
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