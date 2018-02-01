Son dakika... Ankara'da korkutan patlama... Nedeni belli oldu

Ankara'da saat 20.05 civarında büyük bir patlama sesi geldi. Çukurambar'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi'nin alt katında bulunan kazan dairesinde gerçekleşen patlamanın nedeninin doğalgaz sıkışması olduğu öğrenildi. Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenilirken, çevredeki birkaç aracın hasar gördüğü gözlendi. Ambulans ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk ediliyor. Patlama sesi tüm Ankara'dan duyuldu.

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VALİ TOPACA'DAN AÇIKLAMA GELDİ Ankara Valisi Ercan Topaca yaptığı açıklamada şöyle konuştu: 'Vergi dairesinin kazan dairesinde patlama meydana geldi. Bina boştu, olay yerinde polis ekipleri inceleme yapıyor.' Vali Topaca, ikinci açıklamasında olayda 3 kişinin hafif şekilde yaralandığını duyurdu. Tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten Topaca, can kaybının olmadığını vurguladı. NTV muhabiri Özde Erkuş da şu bilgileri verdi: "Patlama Ankara'nın her yerinde duyuldu. Patlamanın nedenine ilişkin soru işaretleri oluştu. İtfaiye ve emniyet ekiplerinin 'doğalgaz patlaması' olduğuna yönelik tespitleri var. Binada büyük bir hasar var. Yetkililer doğalgaz kaçağının devam ettiğine yönelik endişeler taşıyor."