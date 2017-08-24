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    Son dakika... Ankara'da otobüs köprüye çarptı: 5 ölü, çok sayıda yaralı

    Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA (DHA) - İHA - AA
    24 Ağustos 2017 - 08:44Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 10:24

    Eskişehir-Ankara karayolunun Ballıkuyumcu mevkisinde bir yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    İzmir'den Ankara'ya gelen Uğur Durmaz'ın kullandığı 53 DJ 338 plakalı yolcu otobüsü, Ankara'ya 35 kilometre kala Ballıkuyumcu mevkisinde kontrolden çıkarak köprü ayağına çarptı.  Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

    Otobüste sıkışanların kurtarılması için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolunun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Araç trafiği, kontrollü olarak tali yoldan verilmeye başlandı.

    Olay yerinde kurtarma çalışmaları devam ediyor.

    Son dakika... Ankarada otobüs köprüye çarptı: 5 ölü, çok sayıda yaralı

    Son dakika... Ankarada otobüs köprüye çarptı: 5 ölü, çok sayıda yaralı
    Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsü İzmir'den Ankara'ya geliyordu. 

     

    Etiketler: otobüs kazası , yolcu otobüsü , Ankara , Eskişehir , son dakika
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